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Política

Tarcísio já funciona como trunfo para Flávio, mas Michelle ainda não, afirma cientista político

No Ponto de Vista, cientista político Elias Tavares afirma que candidatura da ex-primeira-dama ao Senado só terá efeito nacional com um endosso explícito

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 13h17 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h57
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Tarcísio já funciona como trunfo para Flávio, mas Michelle ainda não, afirma cientista político Priorizar nos meus resultados Google

A candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas representa hoje o principal ativo político de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. Já a confirmação de Michelle Bolsonaro como candidata ao Senado pelo Distrito Federal apenas ajudará efetivamente o senador se vier acompanhada de uma declaração pública de apoio. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol (este texto é um resumo do vídeo acima).

Tarcísio lançou sua candidatura em São Paulo com uma aliança partidária ampla e Flávio no palanque. Durante o evento, afirmou que o estado poderia avançar ainda mais com o senador na Presidência.

Por que Tarcísio se tornou o maior trunfo de Flávio?

Para Elias, o governador construiu capital político próprio e já não depende exclusivamente da imagem de Jair Bolsonaro. Ainda assim, mantém sua lealdade ao ex-presidente e ao grupo bolsonarista. O cientista político afirmou que a decisão de Tarcísio de permanecer na disputa estadual, em vez de concorrer à Presidência, também foi uma demonstração dessa lealdade. Na campanha, o governador deverá abrir espaço para que Flávio percorra São Paulo ao seu lado. “É evidente que ele vai abrir as portas para Flávio Bolsonaro fazer ali, no principal colégio do país, o seu principal espaço.”

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O palanque paulista pode transferir votos para o senador?

Na avaliação de Elias, a estrutura montada por Tarcísio contrasta com as dificuldades enfrentadas por Flávio para formar uma aliança nacional mais ampla. O governador reuniu diferentes partidos, organizou sua chapa e deverá contar com maior capilaridade política e tempo de propaganda. “Tarcísio hoje está uma fortaleza e está indo para uma candidatura com muita robustez, com muita capilaridade política.”

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Elias considera que Flávio poderá aproveitar esse desempenho para ampliar sua votação em São Paulo e compensar perdas em outras regiões. Embora não projete uma transferência automática ou integral de votos, o cientista político vê potencial para um ganho eleitoral. “Acho que o Tarcísio consegue angariar um pouquinho de voto aí para Flávio.”

Para ele, não há dúvida sobre o papel estratégico do governador: “O grande trunfo de Flávio nesse momento é, sem dúvida, o governador Tarcísio de Freitas”.

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A candidatura de Michelle encerra a crise no PL?

O PL também confirmou Michelle Bolsonaro e a deputada Bia Kicis como candidatas ao Senado pelo Distrito Federal. A decisão encerrou uma das principais indefinições do partido após os atritos públicos entre a ex-primeira-dama e Flávio. Elias avaliou que a candidatura representa uma tentativa de “colocar panos quentes” na crise. Isso, porém, não significa que Michelle já tenha se integrado à campanha presidencial do enteado. “Eu só acredito que vá ter alguma vantagem para o Flávio nesse caso se a Michelle vier a público e disser que o Flávio é seu candidato.”

Por que Flávio ainda precisa conquistar Michelle?

Segundo o cientista político, Michelle possui influência justamente entre segmentos nos quais Flávio enfrenta maiores dificuldades, especialmente mulheres. Seu capital político, portanto, poderia ajudar a reduzir resistências à candidatura presidencial do senador. “Michelle fala com o eleitorado que o Flávio precisa, principalmente os cristãos e também as mulheres.”

A candidatura ao Senado cria uma oportunidade para a reaproximação, mas Flávio ainda precisará transformar a reconciliação pessoal em apoio eleitoral efetivo. Para Elias, o vídeo em que Michelle criticou o senador continua produzindo consequências para a imagem da campanha. “É óbvio que o Flávio precisa gastar um pouquinho de tempo para ver se consegue trazer a Michelle para o seu palanque. Aquele vídeo ainda custa caro para ele.”

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Assim, os dois palanques apresentam situações distintas. Em São Paulo, Flávio já conta com uma estrutura robusta e com o apoio declarado de Tarcísio. No Distrito Federal, a candidatura de Michelle reabre o diálogo, mas seu impacto na corrida presidencial dependerá de um gesto político que ela ainda precisará fazer publicamente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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