Tarcísio e Nunes recebem Flávio Bolsonaro no domingo e MDB oficializa apoio na terça
Agenda em São Paulo inclui almoço com prefeitos, reunião com vereadores e anúncio formal costurado com Baleia Rossi
O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumprirá agenda neste domingo (11) em São Paulo. O presidenciável será recepcionado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).
Às 12h, o postulante ao Planalto terá um almoço com prefeitos ligados ao bolsonarismo e, em seguida, se reunirá com vereadores da cidade de São Paulo.
Já na terça-feira, o MDB, legenda do chefe do Executivo municipal, irá declarar apoio formal à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O local escolhido para a realização do anúncio é o escritório de Tarcísio de Freitas na zona sul da capital.
O acordo para o apoio dos emedebistas foi costurado pelo próprio prefeito com o presidente nacional do partido e deputado federal Baleia Rossi.