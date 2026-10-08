Tarcísio e Nunes recebem Flávio Bolsonaro no domingo e MDB oficializa apoio na terça

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Flávio Bolsonaro (PL) cumpre agenda em São Paulo neste domingo (11), sendo recebido por Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Ele terá almoço com prefeitos bolsonaristas e reunião com vereadores. Na terça, o MDB formalizará apoio à sua candidatura, consolidando o acordo costurado pelo prefeito.

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O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumprirá agenda neste domingo (11) em São Paulo. O presidenciável será recepcionado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Às 12h, o postulante ao Planalto terá um almoço com prefeitos ligados ao bolsonarismo e, em seguida, se reunirá com vereadores da cidade de São Paulo.

Já na terça-feira, o MDB, legenda do chefe do Executivo municipal, irá declarar apoio formal à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O local escolhido para a realização do anúncio é o escritório de Tarcísio de Freitas na zona sul da capital.

O acordo para o apoio dos emedebistas foi costurado pelo próprio prefeito com o presidente nacional do partido e deputado federal Baleia Rossi.