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Política

Tarcísio e Nunes recebem Flávio Bolsonaro no domingo e MDB oficializa apoio na terça

Agenda em São Paulo inclui almoço com prefeitos, reunião com vereadores e anúncio formal costurado com Baleia Rossi

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 19h22
Três homens sorridentes em camisas polo azuis, segurando microfones, em um palanque com uma multidão ao fundo. O homem à direita levanta o braço esquerdo.
Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro e Ricardo Nunes na Marcha para Jesus em São Paulo - 04/06/2026 (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
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Tarcísio e Nunes recebem Flávio Bolsonaro no domingo e MDB oficializa apoio na terça Priorize VEJA no Google

O candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) cumprirá agenda neste domingo (11) em São Paulo. O presidenciável será recepcionado pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Às 12h, o postulante ao Planalto terá um almoço com prefeitos ligados ao bolsonarismo e, em seguida, se reunirá com vereadores da cidade de São Paulo.

Já na terça-feira, o MDB, legenda do chefe do Executivo municipal, irá declarar apoio formal à candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O local escolhido para a realização do anúncio é o escritório de Tarcísio de Freitas na zona sul da capital.

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O acordo para o apoio dos emedebistas foi costurado pelo próprio prefeito com o presidente nacional do partido e deputado federal Baleia Rossi.

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