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Política

Tarcísio e Milei trocam experiências sobre austeridade fiscal e gestão liberal

Governador paulista apresenta a líder argentino diretrizes do plano SP na Direção Certa para eficiência de gastos e atração de investimentos

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 15h29
Javier Milei
Javier Milei (Presidencia de Argentina/EFE)
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Tarcísio e Milei trocam experiências sobre austeridade fiscal e gestão liberal Priorizar nos meus resultados Google

A troca de experiências bem-sucedidas de austeridade fiscal e atuação do Estado para atração de investimentos privados deram o tom da conversa entre o governador Tarcísio de Freitas e o presidente da Argentina, Javier Milei, neste sábado (25), no Palácio dos Bandeirantes.

Ambos defendem medidas liberais na economia e austeridade fiscal. Na reunião reservada após a recepção oficial na sede da gestão estadual, o líder paulista apresentou ao chefe de Estado argentino as diretrizes do plano SP na Direção Certa.

“Falamos do São Paulo na Direção Certa, de todo o ajuste que promovemos com a reforma administrativa, do corte de cargos e da extinção de empresas estatais que já não faziam mais sentido. Esse conjunto de medidas aumentou a eficiência da máquina pública e ampliou a capacidade de investimento do Estado de São Paulo”, afirmou Tarcísio.

O plano São Paulo na Direção Certa reúne medidas de modernização da gestão pública voltadas ao aumento da eficiência do gasto, ao fortalecimento da responsabilidade fiscal e à ampliação da capacidade de investimento do Estado.

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Entre as principais iniciativas adotadas pela gestão Tarcísio, estão a reestruturação de órgãos e agências reguladoras, a revisão de benefícios fiscais, a alienação de ativos, a racionalização de despesas, a modernização dos sistemas administrativos, a renegociação da dívida com a União e o aperfeiçoamento das compras públicas.

Os reflexos das medidas paulistas têm impacto positivo na economia e no emprego. O número de novas empresas em São Paulo vem batendo recordes ano a ano desde 2023. O total até fevereiro deste ano chega a 1,9 milhão de novos negócios, quase 14% do total no país, segundo a Fundação Seade. De janeiro a maio, o estado também concentrou 30% dos trabalhadores com carteira assinada do país, respondeu por 25% das vagas formais criadas no Brasil e registrou a menor taxa anual de desemprego em 13 anos (5%).

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O governador ainda debateu com Milei sobre as medidas econômicas e fiscais adotadas na Argentina, como o ajuste fiscal para redução drástica de despesas públicas, redução de carga tributária e combate permanente à inflação.

“Na Argentina, a queda da inflação só foi possível graças ao forte ajuste fiscal promovido pelo governo Milei, às reformas estruturais em andamento e ao amplo processo de desregulamentação da economia. Trata-se de reduzir o peso do Estado sobre quem produz, diminuir a carga tributária e criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Essa é a cartilha que eles vêm seguindo”, completou Tarcísio.

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