Tarcísio diz que Flávio ‘não deve nada’, mas cobra explicações sobre caso Master

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa de Flávio Bolsonaro (PL) ao ser questionado por VEJA sobre as suspeitas que envolvem o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Tarcísio afirmou acreditar que o candidato à Presidência “não deve nada”, mas ponderou que ele precisa falar sobre o episódio. “Acho que ele não deve nada, tem que explicar”, disse, nesta quarta-feira, 26. Tarcísio foi sabatinado pela apresentadora Marcela Rahal e pelos editores de VEJA José Benedito da Silva e Robson Bonin, da coluna Radar.

O caso ganhou espaço na campanha presidencial depois que mensagens e áudios revelaram negociações entre Flávio e Vorcaro envolvendo recursos para a produção de Dark Horse, filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. Segundo informações que vieram a público, o senador teria negociado o repasse de 134 milhões de reais para a produção. As investigações identificaram o envio de ao menos 10,6 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais à época, para um fundo sediado nos Estados Unidos.

A origem dos recursos é um dos pontos sob investigação. Vorcaro foi preso no contexto das apurações sobre as fraudes envolvendo o Banco Master, instituição posteriormente liquidada pelo Banco Central. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal investigam, entre outras questões, se recursos relacionados às fraudes financeiras foram utilizados no financiamento do filme e em outras despesas ligadas ao núcleo político.

Questionado sobre o episódio, Tarcísio evitou endossar as acusações contra Flávio e afirmou que o senador precisa ter espaço para explicar sua versão. A declaração ocorre em um momento em que o caso passou a ser explorado pela oposição durante a campanha eleitoral e também utilizado como munição política contra o candidato do PL.

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Flávio, por sua vez, tem tratado o episódio como uma questão superada. Em agendas de campanha, o senador afirmou que o caso é uma “página virada” e sustenta que os recursos relacionados ao filme tinham origem privada. Também tem reagido às cobranças sobre a prestação de contas dos valores atacando o governo Lula e afirmando que o presidente deveria explicar as suspeitas envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

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