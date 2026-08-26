Tarcísio de Freitas participa de sabatina de VEJA nesta quarta-feira
Governador de São Paulo e candidato à reeleição é entrevistado com transmissão ao vivo pelos canais da revista
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição pelo Republicanos, é o entrevistado desta quarta-feira, 26, da série de sabatinas promovidas por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
As entrevistas com os candidatos aos governos dos estados são realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.
A sabatina com Tarcísio será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação de Robson Bonin, colunista de Radar, e José Benedito, editor de Política de VEJA.
Atual governador de São Paulo, Tarcísio disputa a reeleição em uma corrida que tem como principal adversário o ex-prefeito da capital e ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), também entrevistado por VEJA na série de sabatinas.
A série também contempla os candidatos à Presidência da República. As sabatinas com os presidenciáveis serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os principais candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e desafios para os estados e o país.