Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo em primeiro turno

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Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo em primeiro turno. Com 90,02% das urnas apuradas, a disputa no estado está matematicamente definida. Ele garantiu 62,85% dos votos válidos, superando Fernando Haddad (PT). É a primeira vez em 12 anos que a eleição paulista é decidida já na primeira etapa.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está reeleito em primeiro turno. Com 90,02% das urnas apuradas no estado, a disputa está matematicamente definida no território paulista. Neste momento, ele tem 62,85% dos votos válidos, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 36,22%.

Esta é a primeira vez em catorze anos que a eleição paulista é definida já no primeiro turno: a última vez foi em 2012, com Geraldo Alckmin, então no PSDB.

O resultado está em linha com as pesquisas de intenção de voto, que mostravam desde o início da série histórica a vantagem de Tarcísio sobre o mesmo oponente que venceu na eleição de 2022.

O petista enfrentava um cenário desafiador, uma vez que o governo do Republicanos é bem avaliado pela maioria dos paulistas: de acordo com um levantamento da Quaest publicado na última terça-feira, 29, Tarcísio conta com 56% de aprovação, ante 26% de reprovação.

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Esta é a quarta derrota consecutiva nas urnas de Fernando Haddad, que concorreu ao governo do estado de São Paulo em 2022, à Presidência da República em 2018 e à Prefeitura da cidade de São Paulo em 2016.