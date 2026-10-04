Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo em primeiro turno
Disputa do território paulista está matematicamente definida, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está reeleito em primeiro turno. Com 90,02% das urnas apuradas no estado, a disputa está matematicamente definida no território paulista. Neste momento, ele tem 62,85% dos votos válidos, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 36,22%.
Esta é a primeira vez em catorze anos que a eleição paulista é definida já no primeiro turno: a última vez foi em 2012, com Geraldo Alckmin, então no PSDB.
O resultado está em linha com as pesquisas de intenção de voto, que mostravam desde o início da série histórica a vantagem de Tarcísio sobre o mesmo oponente que venceu na eleição de 2022.
O petista enfrentava um cenário desafiador, uma vez que o governo do Republicanos é bem avaliado pela maioria dos paulistas: de acordo com um levantamento da Quaest publicado na última terça-feira, 29, Tarcísio conta com 56% de aprovação, ante 26% de reprovação.
Esta é a quarta derrota consecutiva nas urnas de Fernando Haddad, que concorreu ao governo do estado de São Paulo em 2022, à Presidência da República em 2018 e à Prefeitura da cidade de São Paulo em 2016.