Tarcísio de Freitas aciona o STF para visitar Jair Bolsonaro em meio a acusação de traição a Flávio
Governador paulista pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recorreu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para obter autorização de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa ocorre em meio a atritos internos com aliados da liderança conservadora e atende à necessidade de alinhar posições sobre o quadro político atual.
Quais são os motivos do pedido de visita?
O governador busca esclarecer críticas e acusações de traição formuladas por aliados de Bolsonaro. Tais questionamentos envolvem a postura do chefe do Executivo paulista durante a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, a aliança política mantida por Freitas com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), figura entre os tópicos programados para o diálogo. O movimento visa ajustar os ponteiros entre os integrantes do grupo diante das réplicas recebidas nas últimas semanas.
Como a situação de Flávio Bolsonaro afeta a direita?
A viagem do senador para os Estados Unidos provocou uma lacuna no comando da direita no país. Diante dessa ausência, a conversa entre Freitas e o ex-presidente prevê debates sobre a reorganização do espectro político. O governador de São Paulo desponta como um dos nomes para assumir a coordenação do segmento diante do vácuo temporário criado pela saída do parlamentar do território nacional, demandando definições estratégicas entre as lideranças conservadoras envolvidas no processo.
Por que há expectativa de autorização no STF?
Integrantes do entorno do governador apostam que o ministro Moraes concederá a permissão necessária para o encontro. Essa avaliação baseia-se no relacionamento institucional mantido entre o integrante do STF e o chefe do Executivo paulista. O cenário difere das decisões recentes relativas a outros políticos, quando o magistrado negou solicitações semelhantes encaminhadas por dirigentes e parlamentares ligados ao grupo do ex-presidente da República.
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