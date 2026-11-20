O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recorreu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para obter autorização de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa ocorre em meio a atritos internos com aliados da liderança conservadora e atende à necessidade de alinhar posições sobre o quadro político atual.

Quais são os motivos do pedido de visita?

O governador busca esclarecer críticas e acusações de traição formuladas por aliados de Bolsonaro. Tais questionamentos envolvem a postura do chefe do Executivo paulista durante a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, a aliança política mantida por Freitas com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), figura entre os tópicos programados para o diálogo. O movimento visa ajustar os ponteiros entre os integrantes do grupo diante das réplicas recebidas nas últimas semanas.

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Como a situação de Flávio Bolsonaro afeta a direita?

A viagem do senador para os Estados Unidos provocou uma lacuna no comando da direita no país. Diante dessa ausência, a conversa entre Freitas e o ex-presidente prevê debates sobre a reorganização do espectro político. O governador de São Paulo desponta como um dos nomes para assumir a coordenação do segmento diante do vácuo temporário criado pela saída do parlamentar do território nacional, demandando definições estratégicas entre as lideranças conservadoras envolvidas no processo.

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Por que há expectativa de autorização no STF?

Integrantes do entorno do governador apostam que o ministro Moraes concederá a permissão necessária para o encontro. Essa avaliação baseia-se no relacionamento institucional mantido entre o integrante do STF e o chefe do Executivo paulista. O cenário difere das decisões recentes relativas a outros políticos, quando o magistrado negou solicitações semelhantes encaminhadas por dirigentes e parlamentares ligados ao grupo do ex-presidente da República.

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