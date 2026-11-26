O governador reeleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou nesta quinta-feira, 26, mais três nomes do secretariado do seu segundo mandato. Renato Feder continuará comandando a pasta da Educação, Cláudia Carletto permanece nos Esportes e Rodrigo Fontenelle segue chefiando a Controladoria-Geral do Estado. Até o momento, a tendência de Tarcísio tem sido manter a equipe do primeiro mandato, com algumas novidades pontuais — uma delas foi a escolha de Ricardo Salles (Novo) para a pasta da Justiça.

Dentre os três nomes confirmados nesta quinta, o mais conhecido é o de Feder. Antes de assumir a Secretaria de Educação em São Paulo, ele teve o mesmo cargo no primeiro mandato de Ratinho Junior (PSD) no Paraná. Feder ficou conhecido por projetos de aproximação da iniciativa privada no setor educacional, o que o colocou na mira de sindicatos e movimentos sociais. O secretário foi CEO da Multilaser e é próximo do ex-prefeito paulista João Doria.

Também foram mantidos para os próximos 4 anos Roberto Carneiro na secretaria de Governo e Relações Institucionais, coronel Rinaldo de Araújo Monteiro na Defesa Civil, Laís Vita na Comunicação e Inês Coimbra na Procuradoria-Geral do Estado. A permanência de Osvaldo Nico na pasta da Segurança foi confirmada no último dia 18. Ele foi designado para a pasta ano passado, em substituição ao deputado federal e senador eleito Guilherme Derrite (PP), que é bastante próximo de Tarcísio. Nico tem mais de 40 anos de experiência na polícia e foi delegado-geral da corporação no estado de São Paulo.

O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Ricardo Salles foi um dos primeiros nomes anunciados por Tarcísio. O parlamentar concorreu ao Senado, dividindo votos no campo da direita com Derrite e André do Prado (PL). Dias antes do primeiro turno, Salles desistiu de concorrer e anunciou o apoio às candidaturas dos aliados, em prol de unificar os votos da direita.