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Política

Tabela obtida pela PF mostra detalhes sobre os gastos para produção de Dark Horse

Relação foi encontrada pelos investigadores em diálogos de WhatsApp entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e um de seus aliados

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 00h08
SUSPEITA - Cinebiografia: PF investiga se o Zero Três usou dinheiro do Master
SUSPEITA - Cinebiografia: PF investiga se o Zero Três usou dinheiro do Master  (./Reprodução)
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Tabela obtida pela PF mostra detalhes sobre os gastos para produção de Dark Horse Priorizar nos meus resultados Google

Uma tabela anexada ao inquérito que investiga o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, no caso “Dark Horse” mostra detalhes sobre os gastos para a produção do filme idealizado para homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro. A obra audiovisial, prevista para ser lançada neste ano, foi financiada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e pivô do maior escândalo financeiro da história.

O senador, que disputará o Planalto nas eleições deste ano contra Lula, virou alvo dos investigadores depois de vir à tona um áudio no qual ele aparece pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro com o objetivo de financiar o filme. A gravação foi tornada pública em maio deste ano. No mês seguinte, o ministro do STF, André Mendonça, relator do caso, mandou a PF investigar as suspeitas relacionadas ao senador. No despacho, Mendonça sustenta a necessidade de se apurar as evidências levantadas pela PF sobre Flávio Bolsonaro ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

A linha do tempo das conversas entre Flávio e o ex-dono do Banco Master faz parte das investigações tornadas públicas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

A tabela em questão foi enviada por Thiago Miranda, aliado do banqueiro e investigado por coordenar uma estrutura voltada a atacar adversários de Vorcaro nas redes sociais. Pela versão encaminhada ao dono do Master, o orçamento do filme é de 25 milhões de dólares – o equivalente a cerca de 128 milhões de reais pela cotação atual.

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Esse mesmo documento detalha outras despesas para empreitada em torno do Dark Horse. De acordo com a tabela enviada a Vorcaro, foram gastos 6,5 milhões de dólares (33,2 milhões de reais) com desenvolvimento do projeto; 2 milhões de dólares (10,2 milhões de reais) com pré-produção; 13 milhões de dólares (66,5 milhões de reais) com produção e filmagem; 3 milhões de dólares (15,3 milhões de reais) com pós-produção; e 500.000 dólares (2,5 milhões de reais) com despesas administrativas. O documento informa ainda que não houve gastos com taxas, nem impostos.

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