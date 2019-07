Tabata quebra silêncio sobre contratação de namorado por R$ 23 mil

A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) manifestou-se na manhã desta quarta-feira, 24, a respeito da contratação de seu namorado, o colombiano Daniel Alejandro Martínez, para prestar serviços durante sua campanha nas eleições de 2018. Reportagem de VEJA mostrou, no sábado, que a parlamentar pagou 23 mil reais, com dinheiro do fundo eleitoral, pelo “serviço de análises estratégicas para a campanha”. Até então, ela só havia se manifestado por meio de sua assessoria de imprensa, que se limitou a dizer que foram seguidas as leis — mas não detalhou a execução do trabalho de Martinez.

“O Daniel disse não a diversas oportunidades de emprego e postergou projetos profissionais, por vários meses, para poder trabalhar na minha campanha. Quem já fez campanha saindo do zero sabe que é muito difícil encontrar pessoas que queiram interromper suas carreiras por meses por algo tão pouco palpável e possível, e comigo não foi diferente. Quando decidi me candidatar, no início, pude contar com menos de 10 pessoas, e o Daniel foi uma delas”, escreveu Tabata em sua conta no Facebook.

De acordo com a parlamentar, o namorado fez pesquisas, conversou com especialistas de educação e pobreza e teve um papel muito importante na construção de um documento de dezenas de páginas com minha visão e propostas para diversas áreas, de educação a moradia”. Também foi o namorado, diz Tabata, que levantou dados para fundamentar suas falas em eventos e desenhou um banco de dados com dados com critérios para a escolha de bairros e locais que seriam prioritários durante a campanha.

“Além de todos os documentos que ele gerou, são centenas de voluntários que ele coordenou e que até hoje têm seu número pessoal. Reafirmo minha gratidão ao Daniel e a toda a equipe que esteve ao meu lado durante a campanha, que abriram mão de muitas coisas por acreditarem em um sonho coletivo”.