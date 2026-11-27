A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) defende que o ajuste das contas públicas no Brasil não se limite à revisão de despesas e benefícios sociais e alcance também os privilégios de setores do funcionalismo público. Em entrevista às Páginas Amarelas de VEJA, publicada nesta sexta-feira, 27, a parlamentar afirmou que existe uma elite do serviço público que recebe remunerações de até 500 mil reais, enquanto profissionais como policiais, enfermeiros e professores ganham pouco. Para ela, o debate fiscal precisa enfrentar essa desigualdade.

“Temos uma elite do serviço público, especialmente do Judiciário, que recebe até 500 mil reais, enquanto o policial, o enfermeiro e o professor ganham muito mal”, afirmou. Tabata disse que falta coragem política para enfrentar esses privilégios e avaliou que a discussão sobre o equilíbrio das contas públicas precisa incluir os supersalários e as emendas parlamentares.

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Por que o ajuste fiscal precisa alcançar os supersalários?

Na avaliação da deputada, o debate sobre as contas públicas tem sido marcado por disputas políticas em torno de quem apresenta a proposta mais radical, em vez de se concentrar nas medidas que podem melhorar a vida da população. Ela defendeu um Estado que assegure serviços essenciais, como educação, saúde e saneamento básico, sem manter estruturas de privilégios.

Tabata também criticou a destinação de emendas parlamentares. Segundo ela, o mecanismo, que deveria representar uma forma de direcionar recursos públicos a necessidades da população, tem sido usado de maneira inadequada. “Emenda é o dinheiro do contribuinte. Então, pegam o imposto que a gente paga, mais de 50 bilhões de reais, e colocam na prefeitura, no hospital, na ONG do amiguinho, para fazer caixa para a eleição”, afirmou.

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O que ela propõe para mudar as emendas?

A parlamentar disse ser favorável à redução dos valores destinados por meio das emendas e à adoção de critérios mais transparentes para sua utilização. “Vou ser até radical, não deveria haver emenda parlamentar. Mas talvez isso não seja possível hoje. Então, o que podemos fazer? Reduzir, ter mais transparência e mais critérios”, declarou.

A crítica faz parte da defesa de Tabata de uma revisão mais ampla dos gastos públicos. Para a deputada, o ajuste fiscal precisa enfrentar privilégios e corrigir distorções na distribuição dos recursos, em vez de concentrar o debate apenas nas despesas que atingem a população que depende dos serviços públicos.

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