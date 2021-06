‘Tá com medo, Bolsonaro?’, diz presidente da CPI da Covid sobre Miranda

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, diz que ficou sabendo pela imprensa a denúncia de que o irmão do deputado Luis Miranda teria sido bloqueado do sistema do Ministério da Saúde e diz que, se comprovado, o caso precisa ser apurado.

“O que será que tem ali que ele não pode mais acessar? Informações que possam de alguma forma comprometer o governo e confirmar o que está sendo denunciado? É preciso investigar isso”, afirmou Aziz à Veja.

Na última sexta, 25, os irmãos prestaram depoimento na CPI sobre supostas irregularidades em negociações para a aquisição da vacina Covaxin pelo governo.

O senador questionou, ainda, as falas de Bolsonaro no último sábado, 26.

Durante motosseata em Chapecó (SC), o presidente voltou a criticar os trabalhos da CPI da Covid, chamando os senadores de “sete pilantras” e dizendo que “não querem investigar quem recebeu dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro”.

“Tá com medo, Bolsonaro?”, disparou Aziz. “Ele sabe fazer discurso, fazer live, atacando a CPI, mas não disse uma só palavra sobre as denúncias que o deputado Luis Miranda e seu irmão fizeram na última sexta. Por que será?”