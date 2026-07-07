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Política

Suspeito de atirar em irmão de Eloá Pimentel está na lista vermelha da Interpol

O tenente da Rota Ronickson Pimentel foi alvejado com um tiro na cabeça no dia 27 de junho, durante uma operação policial

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 10h39
Homem de bigode e boina preta com insígnia dourada, vestindo uniforme camuflado, olhando para o lado direito. Ao fundo, uma bandeira listrada em preto e branco com um círculo vermelho e um mapa azul, e uma construção amarela
O tenente da PM, Ronickson Pimentel, irmão de Eloá Pimentel (Reprodução/Instagram)
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O suspeito de ser responsável pelo tiro na cabeça do tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos — irmão de Eloá Pimentel — é um homem que está na lista vermelha da Interpol. Essa listagem é disponibilizada apenas para as autoridades de segurança e faz com que o alvo seja procurado a nível mundial, podendo ser preso por agentes de segurança de quaisquer países.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a inclusão foi feita a seu pedido, depois da Justiça paulista expedir um mandado de prisão contra o suspeito. Ele é Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. Há, segundo a SSP, risco concreto de que ele fuja do país. Há uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem a polícia ao paradeiro de Siqueira.

Ronickson Pimentel dos Santos é tenente da Rota, tropa de elite da Polícia Militar paulista, e irmão de Eloá Pimentel, jovem que, em outubro 2008, foi feita refém pelo namorado, Lindemberg Fernandes Alves, dentro do apartamento de sua família, em Santo André, cidade do ABC Paulista. O sequestro e o fim trágico que levou à morte da jovem foram transmitidos ao vivo por várias emissoras de rádio e televisão.

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No último dia 27, o tenente foi alvo de um tiro na cabeça, cujo autor seria Siqueira, na avenida Goiás, em São Caetano (Grande São Paulo). De acordo com a SSP, o ataque teria sido coordenado com o objetivo de assassinar o tenente. Ele está internado em estado grave no Hospital Mário Covas, em Santo André, e já passou por uma cirurgia de emergência. Não há previsão de alta.

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Na noite do dia 1º de julho, a Polícia Militar entrou em confronto e matou um possível suspeito de estar envolvido com o crime. Na ocasião, a PM disse que recebeu a denúncia na noite da quarta, mas na quinta pela manhã divulgou uma nova nota afirmando que não poderia cravar que o homem era, de fato, suspeito pelo crime.

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