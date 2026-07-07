Suspeito de atirar em irmão de Eloá Pimentel está na lista vermelha da Interpol

O suspeito de ser responsável pelo tiro na cabeça do tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos — irmão de Eloá Pimentel — é um homem que está na lista vermelha da Interpol. Essa listagem é disponibilizada apenas para as autoridades de segurança e faz com que o alvo seja procurado a nível mundial, podendo ser preso por agentes de segurança de quaisquer países.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a inclusão foi feita a seu pedido, depois da Justiça paulista expedir um mandado de prisão contra o suspeito. Ele é Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de “Golias” e “Peruca”. Há, segundo a SSP, risco concreto de que ele fuja do país. Há uma recompensa de R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem a polícia ao paradeiro de Siqueira.

Ronickson Pimentel dos Santos é tenente da Rota, tropa de elite da Polícia Militar paulista, e irmão de Eloá Pimentel, jovem que, em outubro 2008, foi feita refém pelo namorado, Lindemberg Fernandes Alves, dentro do apartamento de sua família, em Santo André, cidade do ABC Paulista. O sequestro e o fim trágico que levou à morte da jovem foram transmitidos ao vivo por várias emissoras de rádio e televisão.

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No último dia 27, o tenente foi alvo de um tiro na cabeça, cujo autor seria Siqueira, na avenida Goiás, em São Caetano (Grande São Paulo). De acordo com a SSP, o ataque teria sido coordenado com o objetivo de assassinar o tenente. Ele está internado em estado grave no Hospital Mário Covas, em Santo André, e já passou por uma cirurgia de emergência. Não há previsão de alta.

Na noite do dia 1º de julho, a Polícia Militar entrou em confronto e matou um possível suspeito de estar envolvido com o crime. Na ocasião, a PM disse que recebeu a denúncia na noite da quarta, mas na quinta pela manhã divulgou uma nova nota afirmando que não poderia cravar que o homem era, de fato, suspeito pelo crime.

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