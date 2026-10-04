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Política

Suspeita de cola em tecla de urna mobiliza Justiça Eleitoral no interior do RS

Dispositivo teve o botão '3' travado em Candelária e precisou ser trocado por outro aparelho

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 14h07 | Atualizado em 4 out 2026, 14h13
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está editando as normas que valerão para as eleições municipais deste ano
Urna eletrônica (Reprodução/Divulgação)
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Suspeita de cola em tecla de urna mobiliza Justiça Eleitoral no interior do RS Priorize VEJA no Google

Uma urna eletrônica precisou ser trocada neste domingo, 4, no interior do Rio Grande do Sul, após a tecla de número 3 ficar travada, o que gerou suspeitas de que substâncias adesivas teriam sido aplicadas no dispositivo. O caso ocorreu na cidade de Candelária, na região do Vale do Rio Pardo, área central do estado gaúcho.

Assim que o defeito foi detectado, o equipamento foi substituído por um novo para que os votantes pudessem exercer o direito ao sufrágio sem interrupções. Os votos que haviam sido registrados foram devidamente computados e a zona eleitoral, com aproximadamente 550 eleitores, retomou os trabalhos sem maiores dificuldades.

O caso será apurado pela Justiça Eleitoral para identificar se houve ato de vandalismo ou sabotagem contra o equipamento.

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