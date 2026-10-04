Suspeita de cola em tecla de urna mobiliza Justiça Eleitoral no interior do RS

Uma urna eletrônica precisou ser trocada neste domingo, 4, no interior do Rio Grande do Sul, após a tecla de número 3 ficar travada, o que gerou suspeitas de que substâncias adesivas teriam sido aplicadas no dispositivo. O caso ocorreu na cidade de Candelária, na região do Vale do Rio Pardo, área central do estado gaúcho.

Assim que o defeito foi detectado, o equipamento foi substituído por um novo para que os votantes pudessem exercer o direito ao sufrágio sem interrupções. Os votos que haviam sido registrados foram devidamente computados e a zona eleitoral, com aproximadamente 550 eleitores, retomou os trabalhos sem maiores dificuldades.

O caso será apurado pela Justiça Eleitoral para identificar se houve ato de vandalismo ou sabotagem contra o equipamento.