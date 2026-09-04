Supremo Tribunal Federal volta a julgar regulação das redes sociais

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar nesta sexta-feira, 4, os recursos que as big techs apresentaram contra o julgamento que regulamentou as redes sociais, concluído em junho do ano passado. Os recursos começaram a ser analisados no plenário virtual, que abriu com o voto do relator do caso, Luiz Fux.

No meio de 2025, o Supremo concluiu um dos seus julgamentos mais importantes. A Corte estabeleceu limites para a atuação das redes sociais no Brasil, impondo a elas, por exemplo, o dever de proteger crianças e adolescentes e impedir a disseminação de conteúdos criminosos (de violência, terrorismo, de agressões sexuais) ou de tom antidemocrático. Nesse julgamento, a própria Corte sinalizou que avanços nessa regulamentação dependeriam de iniciativa do Congresso.

As redes sociais apresentaram dezenas de recursos contra essa decisão, pedindo principalmente que o Supremo esclareça como e a partir de quando essas novas regras deverão valer. Um dos pontos suscitados nos questionamentos das empresas é, por exemplo, sobre casos em andamento, em que os usuários já notificaram as companhias ou acionaram a Justiça em busca da remoção de conteúdos.

O voto de Fux propõe a modulação dos efeitos da decisão do STF: a decisão final valeria a partir do momento em que o acórdão final for publicado e as plataformas teriam 60 dias, a partir desse marco, para fazerem as mudanças estruturais necessárias para cumprirem as novas regras (leia a íntegra do voto ao final). Até a publicação da matéria, apenas Fux, que é relator, havia votado. O caso está no plenário e vai ser analisado pelos outros nove ministros (uma cadeira está vaga) até o dia 14 de setembro, a próxima segunda-feira depois do feriado do 7 de setembro.

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Em paralelo ao julgamento no Supremo, o governo federal tem fortalecido — com recursos e contratação de pessoal — a Agência Nacional de Proteção de Dados, órgão que passou a operar como agência reguladora que fiscaliza o cumprimento da LGPD, do Marco Civil da Internet e do ECA Digital. Recentemente, a ANPD, multou o TikTok e determinou a suspensão das lives do Discord.

Leia a íntegra do voto do ministro Luiz Fux

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