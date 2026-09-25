O Supremo Tribunal Federal (STF) identificou, pela primeira vez, uma tentativa de manipulação processual por meio da Inteligência Artificial (IA). A manobra foi descoberta pela Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação da Corte em um processo distribuído ao ministro Cristiano Zanin. O departamento comunicou ao gabinete, que informou que não usa IA para análise dos casos e fundamentação de decisões.

O advogado ocultou comandos para enganar os sistemas de IA e obter uma decisão favorável, artimanha conhecida como prompt injection. Os comandos estavam escritos em fonte pequena e letras brancas em fundo da mesma cor, de forma a ficar invisível para quem lê.

Ao tomar conhecimento do episódio, o ministro mandou notificar o Ministério Público Federal (MPF), para investigar se houve crime, e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tem a atribuição para analisar se houve infração ético-disciplinar.

Zanin também multou o advogado em dois salários mínimos por violação do dever de lealdade entre as partes do processo, previsto no Código de Processo Civil.

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A descoberta aconteceu no mês passado. Agora, o processo vai a julgamento na Primeira Turma do STF, que vai decidir, no plenário virtual, se mantém as providências tomadas por Zanin.

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Casos semelhantes identificados em outros tribunais têm sido enquadrados como litigância de má-fé, fraude processual e ato atentatório à dignidade da Justiça. A OAB prepara um provimento para estabelecer parâmetros éticos e punições para o mau uso de IA na advocacia.