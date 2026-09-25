Supremo descobre primeira tentativa de fraude com IA, multa advogado e aciona OAB e MPF
Comando oculto em petição judicial foi identificado por núcleo especializado da Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação da Corte
O Supremo Tribunal Federal (STF) identificou, pela primeira vez, uma tentativa de manipulação processual por meio da Inteligência Artificial (IA). A manobra foi descoberta pela Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação da Corte em um processo distribuído ao ministro Cristiano Zanin. O departamento comunicou ao gabinete, que informou que não usa IA para análise dos casos e fundamentação de decisões.
O advogado ocultou comandos para enganar os sistemas de IA e obter uma decisão favorável, artimanha conhecida como prompt injection. Os comandos estavam escritos em fonte pequena e letras brancas em fundo da mesma cor, de forma a ficar invisível para quem lê.
Ao tomar conhecimento do episódio, o ministro mandou notificar o Ministério Público Federal (MPF), para investigar se houve crime, e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tem a atribuição para analisar se houve infração ético-disciplinar.
Zanin também multou o advogado em dois salários mínimos por violação do dever de lealdade entre as partes do processo, previsto no Código de Processo Civil.
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A descoberta aconteceu no mês passado. Agora, o processo vai a julgamento na Primeira Turma do STF, que vai decidir, no plenário virtual, se mantém as providências tomadas por Zanin.
Casos semelhantes identificados em outros tribunais têm sido enquadrados como litigância de má-fé, fraude processual e ato atentatório à dignidade da Justiça. A OAB prepara um provimento para estabelecer parâmetros éticos e punições para o mau uso de IA na advocacia.