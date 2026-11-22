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Ministros do STF mapeiam senadores bolsonaristas vistos como moderados para tentar frear o avanço de pedidos de impeachment no Congresso. Com Davi Alcolumbre como aliado na cúpula, a Corte busca abrir canais de diálogo com a oposição. Saiba quais são os nomes sondados nos bastidores.

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Considerados bola da vez no Senado que tomará posse em fevereiro, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) passaram a fazer nas últimas semanas uma lista informal de senadores bolsonaristas que consideram moderados para tentar negociar como travar a possibilidade de avanços em processos de impeachment. Um dos critérios traçados por esses magistrados é elencar aqueles que não são “bolsonaristas raiz”, personagens que acreditam serem afeitos ao diálogo e que, portanto, poderiam ser sensibilizados a não embarcar em uma ofensiva contra a Corte.

A listagem tem como pano de fundo a avaliação de parte desses ministros de que o PL se enfraqueceu como força política desde que o senador e ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro deixou o país às escondidas após ser obrigado pelo ministro Alexandre de Moraes a entregar seus passaportes.

Segundo um dos magistrados ouvidos por VEJA, a lista de “moderados” tem nomes como Eduardo Gomes (PL-TO), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, Reinaldo Azambuja (PL-MT), ex-governador do Mato Grosso e antigo quadro do PSDB que acabou de ser eleito senador, e Mauro Mendes (União Brasil-MT), também ex-governador e eleito senador em outubro.

No caso de Mendes, mesmo com declarações públicas dele em endosso à abertura de uma investigação para apurar a relação do ministro Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e em prol de um “rearranjo” na relação entre Legislativo e Judiciário, há quem considere que há abertura para conversas.

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Conforme mostrou VEJA, o senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-coordenador da campanha de Flávio, recebeu recados do Supremo de que deveria amainar o ímpeto pró-impeachment. Parte do tribunal avalia que o parlamentar tem menos ascendência sobre a bancada do PL do que acredita, ainda mais depois de Flávio Bolsonaro ter se abrigado nos Estados Unidos após a derrota para o presidente Lula no segundo turno.

O candidato de simpatia do STF e do Palácio do Planalto, como se sabe, é Davi Alcolumbre (União-AP), que tenta ser reeleito para mais dois anos à frente da cúpula do Congresso. A bancada hostil ao Judiciário começará o ano que vem com 49 parlamentares, apenas cinco a menos do que os 54 necessários para levar adiante o julgamento de um dos magistrados do Supremo por crime de responsabilidade, mas Alcolumbre é completamente contrário a pautar qualquer pedido de impeachment contra os juízes. Próximo de Alexandre de Moraes, ele é considerado pelos integrantes do tribunal um esteio contra a ofensiva da oposição.