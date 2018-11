Suplente de Onyx, ex-jogador diz que apoiará pautas de Bolsonaro na Câmara

Pego de surpresa com a convocação para assumir o cargo de deputado federal no lugar de Onyx Lorenzoni, que chefiará a transição para o governo de Jair Bolsonaro, o ex-jogador de futebol Washington Coração Valente (PDT-RS) afirmou que apoiará as pautas do presidente eleito na Câmara.

“Eu tenho a minha linha de conduta e de pensamento e é com ela que eu vou seguir. Essa minha linha provavelmente será alinhada com o presidente sim”, afirmou.

Washington Stecanela Cerqueira é suplente na coligação do DEM, partido de Lorenzoni, quando foi candidato à Câmara em 2014 pelo PDT do Rio Grande do Sul, mas não se elegeu. Em 2018, ele não se candidatou. Atualmente, é dirigente do clube Itabaiana, de Sergipe — revelado pela Ponte Preta, Washington teve passagens pelo Atlético-PR, Fluminense e São Paulo.

Os dois se encontraram rapidamente na tarde desta segunda-feira na Câmara. O ex-jogador deverá tomar posse nesta terça (6) durante a sessão do plenário da Casa. Washington ficará no mandato até o fim de janeiro de 2019, quando acabará a atual legislatura.

Sobre a preocupação de um possível atrito com o seu partido devido ao apoio a Bolsonaro, uma vez que o PDT será oposição ao futuro governo, Washington disse não ver problemas, já que terá pouco tempo na Casa.

“Quero dar continuidade ao trabalho do deputado Onyx, mas também vou seguir a minha linha de pensamento”, disse. O novo deputado afirmou que priorizará pautas ligadas ao esporte, à saúde e à segurança.

Questionado sobre a proposta de Bolsonaro de extinguir o Ministério do Esporte, Washington afirmou não ver grandes problemas desde que as políticas voltadas para o setor sejam mantidas.

“Isso não quer dizer necessariamente que ele vai cortar recursos para o esporte. A gente vai conversar muito. O esporte também ajuda na questão da saúde e da segurança. Então, esse alinhamento eu acho que ele não vai deixar de fazer”, afirmou.

(com Estadão Conteúdo)