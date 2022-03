“Superministro”, Ciro vai coordenar duas campanhas nesta eleição

Jair Bolsonaro iniciou seu governo com dois auxiliares considerados como “superministros”: Paulo Guedes (Economia), e Sergio Moro, (Justiça). O ex-juiz da Lava-Jato, como se sabe, entrou em rota de colisão com o presidente e se demitiu. Guedes continua no cargo, mas as circunstâncias fizeram com que seu poder e influência fossem encolhendo ao longo dos anos. Hoje, o posto de superministro pertence pertence ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), que comanda a Casa Civil.

Expoente do Centrão, Ciro foi alçado à categoria de braço direito do presidente da República e um dos coordenadores da campanha pela reeleição. Ao longo de 2022 vai estar também por trás de outra candidatura, a de sua ex-mulher, a deputada federal Iracema Portella, como vice-governadora no Piauí.

É uma saia justa para o ministro. A estratégia dele para derrotar o PT no Estado é evitar a nacionalização do debate local. Em outras palavras, o superministro precisa se afastar da figura do presidente para conquistar o eleitor no Piauí, reduto petista.

Iracema compõe a chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Teresina, Sílvio Mendes (PSDB). A aliança foi costurada por Ciro e o desafio do grupo é conquistar o eleitorado no interior do Estado —pesquisas internas indicam maior intenção de votos para o secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles (PT), nome apoiado pelo governador petista Wellington Dias.

No plano nacional, Ciro vai estar à frente da estratégia pela reeleição do presidente. Compõe o núcleo da campanha com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Valdemar Costa Neto. Coube ao grupo convencer o chefe do Executivo a aceitar um marqueteiro profissional para a campanha. Agora, discutem nomes para a vaga de vice de Bolsonaro e estudam programas para driblar a inflação e a crise econômica —e calibrar o discurso que o presidente deve adotar para se eximir da responsabilidade pela alta dos preços, tema que deve predominar as discussões sobre política nos próximos meses.

Ciro se tornou o porta-voz dessa operação. Passou a conceder entrevistas e publicar artigos nos quais defende a política econômica, justifica a alta generalizada de preços com a inflação no resto do mundo, afirma que o governo trabalhou a favor das vacinação em massa durante a pandemia e ataca Lula e o PT. O superministro bolsonarista que já chegou a dizer que não poderia encontrar com o ex-presidente porque Lula era “irresistível”, agora garante que “você jamais vai ver o senador Ciro no próximo governo apoiando o PT”. E se diz arrependido por ter chamado Bolsonaro de fascista em 2017.

A relação entre Ciro e o Centrão com o presidente se estreitou no primeiro semestre de 2020, quando Bolsonaro enfrentava pandemia, ameaça de impeachment e crise política com a saída dos ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde) do governo. Desde então, o presidente ficou mais dependente de acordos políticos. Em abril do ano passado selou a união ao fazer uma reforma ministerial na qual abriu espaços para os novos aliados.

Mas o ápice do avanço do Centrão no governo foi em julho, quando Ciro passou a despachar no Planalto. Aos poucos, esvaziou os poderes de Paulo Guedes, até que em janeiro Bolsonaro delegou à Casa Civil a execução do Orçamento ao subordinar as decisões do Ministério da Economia sobre gastos, investimentos e créditos “à manifestação prévia favorável” do ministro-chefe.

Em fevereiro, a Casa Civil passou a ter o poder de arbitrar impasses entre ministérios em casos de divergências sobre propostas de atos normativos. Até então, a pasta resolvia de maneira informal eventuais impasses, mas o ministro não podia impor sua opinião —a palavra final era do presidente. Com a mudança, Bolsonaro legitimou a nova atribuição do ministro e na prática colocou a Casa Civil acima das outras pastas.