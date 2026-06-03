Sucessor de Geraldo Alckmin à frente do MDIC, o ministro Elias Rosa deve ser o primeiro a ter uma conversa mais profunda com autoridade dos Estados Unidos após o escritório de comércio do país recomendar que o governo de Donald Trump imponha um novo tarifaço a produtos brasileiros.

A expectativa é que ele se reúna até a próxima semana com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

Ambos fazem parte do grupo de trabalho criado no mês passado por Trump e Luiz Inácio Lula da Silva para discutir tarifas.

Fontes do governo brasileiro avaliam que a conversa pode abrir caminhos para uma revisão do novo tarifaço antes mesmo de ele sair do papel.