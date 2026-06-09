STM se ilumina em homenagem ao mês do Orgulho LGBT pela primeira vez em mais de 200 anos

Pela primeira vez em 218 anos, o Superior Tribunal Militar foi iluminado com as cores do arco-íris em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIA+.

Mais cedo, a ministra-presidente, Maria Elizabeth Rocha, disse que a iniciativa vai além de um gesto simbólico. Representa uma afirmação pública de compromisso institucional com a dignidade humana, com o respeito às diferenças e com a construção de uma sociedade em que nenhuma pessoa seja diminuída por sua forma de existir, amar, sentir ou participar da vida coletiva.

“As cores que hoje revestem esta Casa não são mero ornamento. Elas comunicam uma mensagem clara: a Justiça não pode permanecer indiferente às desigualdades que atravessam a experiência concreta de determinados grupos sociais. Ao contrário, deve estar atenta às vulnerabilidades historicamente produzidas e às barreiras que, muitas vezes, impedem que a igualdade prometida pela Constituição se realize de maneira efetiva”, destacou Maria Elizabeth.