STJ nega suspender investigação contra Flávio Bolsonaro sobre ‘rachadinha’

O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta sexta-feira, 17, um habeas corpus pedido pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republianos) para suspender as investigações sobre um esquema de ‘rachadinha’ em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que era deputado.

O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro tinha feito um recurso à Corte depois que seus pedidos junto a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio tinham sido negados.

A medida foi a nona vez em que a defesa de Flávio tenta paralisar as investigações, que apuram peculato e lavagem de dinheiro em seu gabinete na Alerj, desde janeiro do ano passado. O senador argumenta que ocorreu quebra de sigilo fiscal e bancário na comunicação feita pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre movimentações atípicas.

Contudo, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) contestou as alegações do senador. Segundo o órgão de investigação, o recurso não tinha fundamento.