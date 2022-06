STF vai decidir sobre ação que devolveu mandato de deputado bolsonarista

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar na próxima terça-feira, 7, uma ação que questiona a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que devolveu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado foi indicado à corte pelo chefe do Executivo em 2021.

Nesta semana, Nunes Marques concedeu liminar autorizando Francischini a retomar o mandato. Ele foi condenado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficou inelegível por oito anos por ter difundido notícias falsas sobre as urnas eletrônicas na eleição de 2018.

Francischini foi o primeiro a perder o mandato por disseminar fake news contra as urnas eletrônicas. Ele recorreu e conseguiu reverter a decisão com a canetada do ministro do Supremo.

Na sexta, 3, o deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD-PR) entrou com uma ação no STF questionando a decisão de Nunes Marques. A ministra Cármen Lúcia, relatora, encaminhou o caso para o plenário virtual da corte. Os ministros devem votar remotamente ao longo da próxima terça.

Francischini é policial federal licenciado e há 10 anos dedica-se à política. Foi eleito, inclusive, a dois mandatos a deputado federal pelo Estado. Ele também foi oficial do Exército e teve passagem pela polícia militar do Paraná.

O ex-parlamentar se aproximou de Bolsonaro na época em que cumpria seu mandato de deputado federal. Ambos eram integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública, popularmente conhecida como bancada da bala. Francischini também foi uma figura importante na carreira do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Anderson Torres. Foi ele quem apresentou Torres ao presidente da República, quando o delegado era funcionário do gabinete do então parlamentar na Câmara.

“Considerando a necessidade urgente de análise e decisão do plenário deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria questionada na presente ação, pelo menos em sede liminar, para se decidir sobre o cabimento e o pleito de medida de suspensão de efeitos de ato judicial de integrante desta casa, solicito ao ministro Luiz Fux, presidente, seja convocada sessão extraordinária do plenário virtual para o dia 7 de junho de 2022, de 0:00 às 23:59′ para deliberação”, escreveu a ministra no despacho.