STF: só indicados por Bolsonaro ainda não se posicionaram sobre rodovias

Diante de vídeos que circularam nas redes sociais nesta segunda-feira, 31, com policiais federais rodoviários manifestando solidariedade aos bolsonaristas que bloqueiam rodovias, em vez de estarem atuando para liberar as estradas, o Supremo Tribunal Federal agiu rápido. Atendendo a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o ministro Alexandre de Moraes determinou que as rodovias fossem desobstruídas imediatamente, sob pena de multa em caso de descumprimento. Atenta à urgência do caso, a presidente da Corte, Rosa Weber, decidiu levar a decisão ao plenário virtual, onde, ainda na madrugada, já havia uma maioria de ministros referendando a decisão de Moraes.

O referendo é importante para mostrar que Moraes tem o apoio de toda a cúpula do Judiciário no enfrentamento aos atos de teor golpista que se espalharam depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição.

Mais de doze horas depois de iniciado o julgamento no plenário virtual, no entanto, ainda há dois magistrados que não votaram — justamente os dois indicados ao STF pelo presidente Bolsonaro: Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Ambos costumam se alinhar ao chefe do Executivo em suas decisões.

Até o momento, já há nove votos pela liberação das rodovias do país. Acompanharam Moraes os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. A sessão virtual continua aberta para os votos de Nunes Marques e Mendonça.