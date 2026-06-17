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Política

STF retoma julgamento sobre responsabilização de big techs por conteúdos que publicam

Relator do processo, o ministro Dias Toffoli, elencará as regras gerais para serem seguidas pelas empresas na internet

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 06h00
Sessão do Supremo Tribunal Federal com ministros sentados à mesa de madeira, um deles em vídeo, e plateia assistindo em cadeiras estofadas. A parede de pedra tem um crucifixo e o brasão da República, com uma bandeira do Brasil ao lado
Sessão do Supremo Tribunal Federal (Gustavo Moreno/STF)
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STF retoma julgamento sobre responsabilização de big techs por conteúdos que publicam Priorize VEJA no Google

O STF retoma nesta quarta-feira o julgamento dos recursos apresentados pelas plataformas que questionam entendimento da Corte que amplia a responsabilidade sobre o conteúdo que publicam.

Relator do processo, o ministro Dias Toffoli, elencará as regras gerais para serem seguidas pelas empresas na internet.

Na semana passada, o Supremo formou maioria de votos para fixar o prazo de 60 dias para que as big techs implementem as medidas já determinadas pela Corte.

No ano passado, o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo do Marco Civil da Internet, que prevê que o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as providências para retirar o conteúdo do ar.

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Ao tomar a decisão, os magistrados avaliaram que o artigo não conferia proteção suficiente a direitos fundamentais e, por isso, deveria ser interpretado de forma que os provedores estejam sim sujeitos à responsabilização civil.

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