AO VIVO: STF retoma julgamento sobre prisão em segunda instância

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento em conjunto de três ações que discutem a possibilidade de que réus condenados em segunda instância sejam presos para cumprir pena. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, é o primeiro a ler o seu voto. Após o voto, serão ouvidos os demais integrantes do Pleno — começando por Alexandre de Moraes. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, será o último a proferir voto.

A sessão desta quarta teve início com manifestações dos representantes do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). Há menos de uma semana, na última quinta-feira, a primeira sessão também foi dominada por sustentações orais de entidades interessadas na causa e dos autores das três ações sobre a execução antecipada da pena: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os partidos Patriota e PCdoB.

Está em jogo o mérito dos processos em que o STF decidirá se mantém ou não um entendimento adotado em fevereiro de 2016, que autorizou a prisão a partir da condenação em segunda instância. As três Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) foram apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo PCdoB e pelo antigo PEN (atual Patriota).

Acompanhe o ao vivo da sessão:

12:00 – Sessão é encerrada e retomará as 14h

O presidente da Corte Dias Toffoli decidiu por encerrar a sessão após o voto do ministro Marco Aurélio Mello. A partir das 14h desta quarta-feira, uma nova sessão começará e contemplará os votos dos outros ministros, começando por Alexandre de Moraes — a ordem será do mais novo no STF até o mais antigo, o decano Celso de Mello. Tofolli será o último a proferir voto.

11:56 – Marco Aurélio repete decisão e vota contra condenação em 2ª instância

Ao final de seu voto, Marco Aurélio Mello repetiu decisão que já havia tomado no final do ano passado e determinou a libertação de todos os presos que estão encarcerados sem o trânsito em julgado. A ordem, que ainda precisa do aval dos demais magistrados, beneficiaria o ex-presidente Lula e valeria também para os presos que não tenham, por exemplo, outras ordens de prisão vigentes.

11:49 – Marco Aurélio diz que PEC no Congresso sobre 2ª instância é inconstitucional

Em meio a seu voto, Marco Aurélio Mello disse, em linguagem cifrada, que nem mesmo o Congresso Nacional poderia alterar a Constituição para deixar consolidada a possibilidade de prisão após a segunda instância. Segundo o ministro, uma emenda sobre o tema seria inconstitucional porque tentaria alterar uma cláusula pétrea da Constituição. “Uma PEC esbarraria no artigo 60 da Constituição Federal”, disse.

As cláusulas pétreas estão no parágrafo quarto do artigo 60 da Constituição e dizem respeito à forma federativa de Estado, ao voto direto, secreto, universal e periódico, à separação dos Poderes e aos direitos e garantias individuais. Para Marco Aurélio, o direito de ninguém ser considerado culpado a não ser após o trânsito em julgado está inserido no guarda-chuva de “direitos e garantias individuais”. O recado do ministro vai de encontro ao movimento de deputados de aprovar na Câmara uma PEC sobre a prisão em segunda instância.

11:38 – AGU e PGR defendem prisão em 2ª instância

O advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, defenderam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. “Em tempos de polarização, defesa do extremos, é preciso buscar uma solução que favoreça a integração social e a unidade política, bem como o equilíbrio e temperança a sopesar os valores da Carta da República”, afirmou Aras, antes do voto de Marco Aurélio. Mendonça é um dos possíveis nomes para ocupar a vaga do STF após a aposentadoria compulsória do decano Celso de Mello — o nome seria indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PSL).

11:30 – “Vivenciamos dias incertos”

Marco Aurélio afirmou que “vivenciamos dias incertos” no começo de seu voto. O ministro, que ressaltou que está prestes a completar trinta anos na Corte, disse que ainda se surpreende com algumas colocações do STF. Mello defende a prisão apenas depois do esgotamento de todos os recursos.

11:21 – Poucos parlamentares acompanham julgamento

Poucos parlamentares acompanham, in loco, o julgamento que pode terminar com a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas é a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que chegou depois de a sessão do STF já ter se iniciado. Nesta quarta-feira, o Senado Federal retomou a votação de dois destaques de bancada da reforma da Previdência, que são necessários para a conclusão da tramitação da matéria.

11:13 – Marco Aurélio Mello é o primeiro a ler o voto

O relator, ministro Marco Aurélio Mello, é o primeiro a ler o seu voto. Na semana passada, o ministro disse a jornalistas que prevê um placar de 7 a 4 para derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. “Sete a quatro é o meu palpite. Não sei, como é que chegamos a sete? Eu costumo julgar os colegas por mim, às vezes sou otimista em excesso”, disse ele, no intervalo da primeira sessão plenária. “É apenas a minha percepção, eu sempre acredito no melhor.”

11:10 – Possíveis desfechos para este julgamento

Continuar como está

Neste caso, seria mantida a possibilidade de que réus condenados em segundo grau, por tribunais colegiados, sejam presos para cumprimento provisório da pena enquanto recorrem às instâncias superiores. As decisões anteriores do Supremo previam que juízes pudessem analisar, caso a caso, a necessidade das prisões nesta situação. No caso da Lava Jato uma súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que julga os processos da operação em segunda instância, torna automático o cumprimento de pena a condenados pela corte — o que permitiu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após sua condenação no TRF4. “Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente de recurso especial ou extraordinário”, diz o texto.

Volta ao “trânsito em julgado”

Os ministros podem voltar ao entendimento anterior a 2016, que previa, com base no artigo 283 do Código Penal, que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Se o entendimento voltar a ser este, todos os condenados que cumprem pena provisoriamente na Lava Jato e não são alvos de mandados de prisão preventiva seriam beneficiados e deixariam a cadeia.

Prisão após o STJ

Outra possibilidade é uma solução intermediária, de permitir que réus sejam presos após condenações pelo Superior Tribunal de Justiça, tese já defendida pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Neste caso, os ministros do Supremo deverão definir se a detenção deve ocorrer após o acórdão do STJ ou somente depois do esgotamento dos recursos.

10:40 – Celso de Mello ainda não chegou à sessão

O decano do STF, Celso de Mello, voto certo contra a possibilidade de prisão em segunda instância, ainda não chegou à sessão plenária do tribunal.

10:30 – Marco Aurélio confraterniza com criminalistas

No início da sessão plenária que julga a legalidade das prisões em segunda instância, o ministro Marco Aurélio Mello confraternizou, próximo à tribuna do STF, com os principais criminalistas do país. O local acabou isolado para que jornalistas e curiosos não se aproximassem do ministro. Marco Aurélio Mello, relator das ações sobre a execução antecipada da pena, é, assim como a nata da advocacia criminal, radicalmente contra a prisão antes do fim de todos os recursos judiciais possíveis.