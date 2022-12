STF retoma hoje julgamento sobre o orçamento secreto

A expectativa no Supremo Tribunal Federal é que o julgamento da constitucionalidade das emendas do relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, termine hoje quando haverá uma sessão pela manhã — a última do ano. Faltam somente os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que serão decisivos para o desfecho das ações.

Até o momento, o placar é de 5 votos a 4 pelo fim das emendas do relator. A relatora dos processos sobre o tema e presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade dessas emendas, que hoje são distribuídas sem seguir critérios técnicos e transparentes e sem divulgar o nome do parlamentar que indicou a destinação dos recursos. Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux acompanharam a relatora.

Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram, com algumas diferenças entre si, pela possibilidade de essas emendas continuarem existindo, mas com novas regras — que incluem transparência na divulgação do nome do parlamentar responsável pela indicação, limite de valores, distribuição igualitária entre os congressistas e obediência a alguns critérios técnicos. A questão central é se — e até que ponto — o Judiciário deve interferir em um instrumento criado pelo Legislativo, a velha questão da separação dos Poderes.