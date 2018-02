STF manda à Justiça Eleitoral de SP investigação de doação a Skaf

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu pedido apresentado pela defesa dos empresários Paulo Skaf, pré-candidato do PMDB ao governo paulista na eleição deste ano, e Benjamin Steinbruch, e determinou a remessa à Justiça Eleitoral de São Paulo de cópias das declarações prestadas, em colaboração premiada, por Marcelo Odebrecht, para que se apure a suposta prática de crime eleitoral (caixa 2) nas eleições de 2010.

A decisão foi decretada por quatro votos a um – o ministro Edson Fachin, relator do caso, votou contra. Os fatos investigados se referem a suposto pagamento, por parte da Odebrecht, a pedido de Steinbruch, enquanto presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de R$ 14 milhões a Antônio Palocci (então tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff) e de R$ 2,5 milhões a Skaf, para sua campanha ao governo do estado. Skaf também é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Todos esses valores teriam sido repassados por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, conhecido como “departamento da propina”, e não foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fachin havia determinado inicialmente que o caso fosse enviado ao juiz Sergio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). A defesa de Skaf sustentou que os fatos relatados envolveriam somente contribuições eleitorais e, por isso, o envio das informações deveria ser direcionado à Justiça Eleitoral de São Paulo, local onde teria supostamente ocorrido o episódio. Steinbruch, por sua vez, alegou que os fatos não se reportariam a eventuais fraudes contra a Petrobras, não havendo justificativa, portanto, para a remessa do termo de depoimento à Justiça Federal do Paraná.

Fachin, então, reconsiderou sua decisão e determinou o envio das informações à Justiça Federal de São Paulo. Ainda não satisfeita, a defesa, então, apresentou agravo regimental para que a Segunda Turma se pronunciasse sobre a questão, já que o pedido era pelo envio à Justiça Eleitoral. O julgamento teve início em outubro do ano passado e, na ocasião, o relator votou pelo desprovimento do recurso. A análise do caso foi retomada na sessão desta terça-feira, 6, com o voto-vista do ministro Ricardo Lewandowski.

“Está-se diante de um procedimento de cunho estritamente eleitoral, apto a atrair a competência da Justiça especializada, que constitui, a meu sentir, o foro competente para eventualmente processar e julgar os interessados por suposta prática de crime de falsidade ideológica eleitoral, bem assim os crimes que lhes forem conexos”, afirmou Lewandowki na sessão desta terça.