STF, Lula ou Flávio: quem teve a imagem mais arranhada pelo caso Master, segundo pesquisa
Levantamento Genial/Quaest ouviu 2 mil eleitores e tem nível de confiança de 95%
A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, perguntou aos eleitores sobre o escândalo do Banco Master. Cerca de 44% se dizem bem informados, 31% não sabem sobre e 25% disseram que têm pouca informação a respeito. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.
Quando questionados sobre quem foi afetado mais negativamente com o escândalo – em um cenário estimulado, onde as opções são lidas pelo entrevistador – 14% dos eleitores disseram que foi a família Bolsonaro, 8% apontaram o governo Lula, 5% o STF, 4% o Banco Central e 1% o Congresso Nacional. Outros 2% disseram que nenhum desles foi impactado.
Já para 50% dos entrevistados, todos os citados acima foram afetados negativamente. Outros 16% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder à pergunta.
Lula lidera à reeleição em todos os cenários
A pesquisa desta quarta-feira, 15, também mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em todos os cenários contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outros adversários em 2026. Veja o levantamento completo.
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.