AO VIVO: STF julga agora o terceiro réu por ataques do 8 de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta quinta-feira, 14, os demais réus acusados de participar dos atos golpistas do 8 de Janeiro. Thiago de Assis Mathar foi o primeiro a ser julgado e foi condenado a 14 anos de prisão. Ele foi apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participar da depredação do Palácio do Planalto, onde foi preso pela Polícia Militar no dia dos ataques. Na sequência, os ministros passaram a analisar o caso do réu Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Além dos dois, a Corte julga nesta primeira leva os casos contra Aécio Lúcio Costa Pereira — já condenado — e Moacir José dos Santos.

O julgamento começou com a manifestação do representante da PGR e depois foi a vez de o advogado do acusado expor sua estratégia. Posteriormente, o relator, Alexandre de Moraes, deu início à leitura do seu voto. O magistrado votou por condenar por cinco crimes apontados pelo Ministério Público. Primeiramente, Moraes propôs uma pena de 15 anos, mas depois se corrigiu e pediu 14 anos de prisão. Na sequência, Nunes Marques, revisor do caso, repetiu o voto que deu no primeiro caso e divergiu de Moraes, defendendo a condenação do réu apenas por dois crimes: dano qualificado e deterioração do patrimônio.

Terceiro a votar, Cristiano Zanin acompanhou o relator para condenar o réu por cinco crimes, mas com uma pena menor, de 11 anos. O ministro André Mendonça também votou por condenar o réu, mas por apenas um crime: abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele sugeriu uma pena de 4 anos e 2 meses. O ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o relator e votou por condenar o acusado por cinco crimes e também sugeriu pena de 14 anos. O ministro Luís Roberto Barroso seguiu parcialmente o relator e pediu condenação por quatro crimes e pena de 9 anos.

A ministra Cármen Lúcia e o ministro Dias Toffoli também seguiram o relator do processo e votaram pela condenação pelos cinco crimes e sugeriram 14 anos de pena. Da mesma forma votou o ministro Gilmar Mendes, que também pediu pena de 14 anos ao réu. Por fim, a presidente do STF, Rosa Weber, também acompanhou Moraes em seu voto e condenou o réu por cinco crimes. A ministra também sugeriu pena de 14 anos. O resultado foi proclamado após o retorno do ministro Luiz Fux ao plenário, que também seguiu o relator.

Na sequência, deu-se início ao julgamento do terceiro réu, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, preso em flagrante no fatídico dia após invadir o Congresso. O rito foi o mesmo, com a manifestação da PGR e da advogada do réu.

Histórico

Os quatro réus foram presos no dia dos ataques e respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, associação criminosa armada e dano contra o patrimônio público, com uso de substância inflamável. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Mais cedo, o STF condenou o primeiro réu pelos ataques a 17 anos de prisão. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator das ações penais, Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação de Aécio Pereira por todos os cinco crimes de que ele foi acusado: associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. A sessão acabou marcada por bate-boca entre Alexandre de Moraes e André Mendonça e entre Gilmar Mendes e Nunes Marques.

