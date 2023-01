STF julga nesta quinta decisão de Moraes sobre bloqueios de vias pelo país

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do plenário virtual, julga nesta quinta-feira, 12, se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes que ordenou, na quarta-feira, 11, a proibição de bloqueios de trânsito em todo o território nacional. A medida foi uma resposta à ameaça de uma “mega manifestação nacional pela retomada do poder”. O julgamento vai até as 23h59.

A decisão ainda determina que autoridades locais que constatarem bloqueios golpistas devem prender em flagrante os responsáveis e aplicar multas. Cada hora de trânsito obstruído em vias ou prédios públicos custará 20.000 reais a pessoas físicas e 100.000 reais a empresas ou instituições.

Na quarta, a Suprema Corte foi comunicada pelo Advogado-Geral da União, Jorge Messias, sobre a promoção de atos golpistas organizados para o fim da tarde. Os grupos identificados pela AGU planejaram o ataque pelo Telegram, como uma “mega manifestação nacional – pela retomada do poder”. Moraes também determinou que a plataforma exclua contas e grupos ligados a usuários listados em documento citado por Moraes na decisão.