STF já sente o impacto de ter um ministro a menos

O STF já sente o impacto dos oito meses com um ministro a menos. Treze julgamentos foram interrompidos devido a um empate de 5×5 e aguardam a chegada do futuro integrante da Corte para serem retomados.

Entre as ações afetadas, estão as que discutem a validade da criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e de uma lei que tentou proibir a realização da Marcha da Maconha.

A Corte está com um integrante a menos desde a saída de Luís Roberto Barroso no ano passado.

O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para a Corte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou que reencaminhará o nome do titular da AGU, mas ainda não o fez.