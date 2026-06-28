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Política

STF já sente o impacto de ter um ministro a menos

Treze julgamentos foram interrompidos devido a um empate de 5x5 e aguardam a chegada do futuro integrante da Corte para serem retomados

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 12h00
Plenário do STF durante julgamento
Plenário do STF durante julgamento (Antonio Augusto/STF)
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O STF já sente o impacto dos oito meses com um ministro a menos. Treze julgamentos foram interrompidos devido a um empate de 5×5 e aguardam a chegada do futuro integrante da Corte para serem retomados.

Entre as ações afetadas, estão as que discutem a validade da criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e de uma lei que tentou proibir a realização da Marcha da Maconha.

A Corte está com um integrante a menos desde a saída de Luís Roberto Barroso no ano passado.

O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para a Corte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou que reencaminhará o nome do titular da AGU, mas ainda não o fez.

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