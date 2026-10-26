STF e TSE atrapalharam a eleição, diz especialista em direito eleitoral

O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rollo afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atrapalharam a eleição presidencial de 2026, marcada pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Livia Raick, Rollo criticou a politização dos tribunais e a sucessão de decisões conflitantes durante a campanha, especialmente na reta final da disputa. Na avaliação do especialista, as cortes, que deveriam contribuir para a estabilidade do processo eleitoral, acabaram ampliando as tensões em um cenário de forte polarização. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Como a atuação do STF e do TSE afetou a eleição?

Para Alberto Rollo, o principal problema foi a incapacidade das cortes de reduzir os conflitos entre as candidaturas e assegurar um ambiente de equilíbrio durante a disputa. O especialista avaliou que a politização interna do STF acabou se refletindo no TSE, comprometendo, em sua visão, o papel institucional dos tribunais.

O advogado também destacou a existência de decisões conflitantes ao longo dos últimos meses e semanas de campanha. Como exemplo, mencionou um episódio em que um ministro concedeu uma liminar favorável à continuidade do canal ‘Exército do Lula’ de André Janones, e determinou que nenhum outro integrante da corte poderia decidir em sentido contrário. Para Rollo, situações desse tipo evidenciam divergências internas que acabaram interferindo no ambiente eleitoral.

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Por que a prorrogação da votação provocou controvérsia?

Um dos episódios que concentraram as críticas foi a decisão de estender o horário de votação do segundo turno até as 19 horas. A medida foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após pedidos relacionados a dificuldades enfrentadas por eleitores em diferentes regiões do país. A campanha de Lula havia apontado problemas no transporte coletivo, enquanto a de Flávio Bolsonaro mencionou transtornos provocados pelas chuvas e por interrupções no fornecimento de energia.

A decisão ocorreu quando parte das seções eleitorais já havia encerrado a votação, provocando questionamentos sobre sua aplicação. Rollo classificou as decisões da reta final como atrapalhadas e considerou que elas contribuíram para aumentar a instabilidade do processo.

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Quais são as consequências para a Justiça Eleitoral?

Na avaliação de Alberto Rollo, os conflitos entre os tribunais foram particularmente prejudiciais porque ocorreram em uma eleição já marcada por intensa judicialização. O advogado explicou que disputas polarizadas costumam produzir um número maior de ações judiciais, especialmente relacionadas à propaganda eleitoral e ao uso das redes sociais. Segundo ele, porém, os acontecimentos da última semana ampliaram as controvérsias e culminaram nas decisões sobre a prorrogação da votação.

O especialista também comentou a reação de Flávio Bolsonaro ao resultado das urnas. Depois de inicialmente falar em pedir a anulação do segundo turno, o senador passou a anunciar a intenção de solicitar a cassação da chapa de Lula por suposto abuso de poder político e econômico. Rollo ressaltou que são duas situações jurídicas distintas e avaliou que a diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos tornaria insustentável um pedido de anulação baseado apenas na extensão do horário de votação. Quanto à eventual ação de cassação, explicou que o processo dependeria da apresentação e análise de provas, além do direito de defesa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.