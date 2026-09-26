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Política

O placar da nova condenação de Eduardo Bolsonaro no plenário do STF

Pena inclui um ano de detenção e multa de 80 mil reais; entenda

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 15h00 | Atualizado em 26 set 2026, 15h37
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), então no cargo, durante fórum conservador CPAC nos Estados Unidos
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), então no cargo, durante fórum conservador CPAC nos Estados Unidos (SAUL LOEB/AFP)
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O placar da nova condenação de Eduardo Bolsonaro no plenário do STF Priorizar nos meus resultados Google

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar, por 7 votos a 3, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a um ano de detenção, mais multa de 80 mil reais, por ter difamado a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

O julgamento foi realizado em plenário virtual, prevalecendo ao final o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O caso está relacionado a publicações nas redes sociais feitas por Eduardo em outubro de 2021, quando ele afirmou que Tábata atendia aos interesses do empresário Jorge Paulo Lemann, sócio de uma marca de produtos de higiene, ao defender um programa de distribuição de absorventes.

Moraes acatou os argumentos dos advogados da deputada, entendendo que as manifestações de Eduardo, feitas quando ele também era deputado, foram além do simples debate político e não poderiam estar protegidas pela imunidade parlamentar, pois feriram a honra de Tabata.

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O raio-x dos ministros do STF

O relator foi acompanhado por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, que votaram pela absolvição.

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Desde fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos, para onde diz ter ido para se proteger do que chama de “perseguição” jurídica no Brasil. O ex-deputado teve concedido um greencard (permissão de residência) pelo governo norte-americano. Ele acabou sendo cassado pela Câmara por excesso de faltas.

(Com Agência Brasil)

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