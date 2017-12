Esperavam-se novos nomes para 2018, mas não. O velho vencerá

É notória a repulsa à chamada “velha política”. Michel Temer, que fez do fisiologismo o dínamo de seu mandato, tornou-se o presidente mais impopular desde a redemocratização. Principal fiador de seu governo, o Congresso também atingiu um nível inédito de rejeição depois de a Câmara, em troca de cargos, emendas e outras benesses, arquivar as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra Temer. Segundo pesquisa do Datafolha divulgada em dezembro, 60% dos entrevistados consideram o trabalho de deputados federais e senadores ruim ou péssimo. Esses dois recordes, somados aos escândalos de corrupção sucessivos e suprapartidários, semearam a impressão de que a próxima disputa eleitoral consagraria “o novo” — novos candidatos, novas propostas, novo jeito de fazer política, tudo com o objetivo de aproximar os representantes dos representados e moralizar a administração pública. Tal expectativa, no entanto, mostra­-se frustrada até agora. Mantido o cenário atual, a campanha eleitoral de 2018 será estrelada por rostos, ideias e práticas bem conhecidos. Um prenúncio de que a “velha política” não sairá tão cedo de cena.

O líder da corrida presidencial, segundo o Datafolha, é Lula (PT), com 34% das intenções de voto. Com cinco candidaturas ao Palácio do Planalto e dois mandatos de presidente no currículo, o petista retomou o figurino dos idos tempos de oposição. Em suas andanças pelo país, apresenta-se como vítima de uma perseguição da elite, com a qual confraternizou ao chegar ao poder, e prega contra a reforma da Previdência, projeto que, se eleito, terá de aprovar, exatamente como fez em 2003. A guinada retórica de Lula à esquerda visa a consolidar, ou reconquistar, o voto de setores que sempre foram simpáticos ao PT, mas se distanciaram do partido devido ao fiasco da gestão Dilma Rousseff e ao desgaste provocado pelo escândalo da Lava­ Jato. Esse discurso destina-se a garantir a eleição, pelo menos, de uma bancada expressiva de deputados federais.

No ninho tucano, as coisas não são muito diferentes em termos de renovação. O favorito para disputar a Presidência pelo PSDB é Geraldo Alckmin, que cumpre seu quarto mandato como governador de São Paulo. Em quarto lugar na pesquisa Datafolha, com 6% das intenções de voto, Alckmin já disputou o cargo em 2006, quando perdeu para Lula.

Mesmo com as derrotas sofridas nas últimas quatro eleições presidenciais, os tucanos não reformularam a maneira de escolher seu representante no páreo. Como de costume, tudo foi resolvido num conciliábulo entre os principais líderes do partido, que ungiram Alckmin. Antes de ser gravado achacando o empresário Joesley Batista em 2 milhões de reais, o senador Aécio Neves era barbada para concorrer de novo à Presidência. Com sua derrocada, tucanos aventaram a possibilidade de lançar o prefeito de São Paulo, João Doria, que venceu a eleição municipal vendendo-se como o “novo”. Doria, no entanto, ficou pelo caminho, vítima das bicadas que trocou com outros tucanos e da queda acentuada de sua popularidade. Ao PSDB não restou alternativa que não o governador paulista.

Dos cinco primeiros colocados na pesquisa para presidente, quatro já disputaram o cargo. Além de Lula e Alckmin, são eles: Marina Silva, que está em terceiro lugar na pesquisa, com 9%, e Ciro Gomes, com 6%. Egressa do PT, a ex­-senadora e ex-ministra Marina fundou um novo partido, a Rede, e continua entocada, repetindo um recolhimento que enervou seus correligionários na corrida presidencial de 2014.