SP: Alinhamento com Bolsonaro e propostas curiosas marcam primeiro debate

Atualizado em 2 out 2020, 01h59 - Publicado em 2 out 2020, 01h39

Os primeiros debates televisivos costumam dar o tom de como será a campanha eleitoral. Nesta quinta-feira, ficou claro que a disputa à prefeitura de São Paulo será marcada por questões nacionais e pela polarização entre quem é a favor ou contra o presidente Jair Bolsonaro.

Martelando a todo tempo a sua amizade com o presidente da República, o candidato do Republicanos, Celso Russomano, foi o alvo preferencial dos ataques dos demais adversários, sobretudo dos candidatos Joice Hasselmann (PSL) e Arthur do Val (Patriota), que disputam o voto mais conservador do eleitorado paulistano. Eles lembraram o apoio passado de Russomanno a governos petistas e a suspeita de que recebeu caixa dois da Odebrecht. Do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ele foi taxado até de “puxa saco” de Bolsonaro.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Russomanno, por sua vez, fez elogios a Bolsonaro, dizendo que ele foi único que fez algo pelo coronavírus e, com detalhes teatrais, lembrou do último encontro com o presidente. “Ele pegou no meu braço e disse: Celso, cuide de São Paulo”.

1/26 Bruno Covas (PSDB) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/26 Marcio França (PSB) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/26 Guilherme Boulos (PSOL) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/26 O candidato Celso Russomano (Republicanos) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/26 Jilmar Tatto (PT) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/26 Joice Hasselmann (PSL) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/26 Arthur do Val (Patriota) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 8/26 Andrea Matarazzo (PSD) durante sua chegada ao primeiro debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 9/26 Debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 10/26 Joice Hasselmann (PSL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 11/26 Celso Russomano (Republicanos) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 12/26 Joice Hasselmann (PSL) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 13/26 Bruno Covas (PSDB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 14/26 Arthur do Val (Patriota) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 15/26 Guilherme Boulos (PSOL) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 16/26 Celso Russomano (Republicanos) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 17/26 Celso Russomano (Republicanos) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 18/26 Guilherme Boulos (PSOL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 19/26 Marcio França (PSB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 20/26 Jilmar Tatto (PT) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 21/26 Marcio França (PSB) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 22/26 Jilmar Tatto (PT) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 23/26 Candidatos conversam com seus assessores durante intervalo do debate eleitoral - (Kaio Lakaio/VEJA) 24/26 Orlando Silva (PCdoB) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 25/26 Bruno Covas (PSDB) em conversa com o seu assessor durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 26/26 Joice Hasselmann (PSL) durante o debate eleitoral para a prefeitura de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA)

O candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB), que está em segundo nas pesquisas, foi também bastante atacado, principalmente pelo seu ex-colega de partido Andrea Matarazzo (PSD). O ex-tucano citou os gastos exorbitantes com a reforma do Vale do Anhangabaú e a proximidade dele com João Doria, que abandonou a prefeitura para disputar o governo paulista. No rebate, Covas chamou o ex-colega de partido de “amargo” e fez questão de lembrar o apoio que recebeu de Marta Suplicy, que na última eleição foi companheira de chapa de Matarazzo. Justificando os gastos, ainda prometeu transformar o Anhangabaú numa espécie de “nova Avenida Paulista” da cidade.

Aliás, além da questão nacional – o auxílio emergencial, a reforma da previdência e até o ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, foram lembrados -, não faltaram propostas no mínimo curiosas – como um capacete tecnológico para evitar acidentes de moto (de Joice Hasselmann), o programa jovem capitalista (de Arthur do Val) e o centro de gamers (de Celso Russomanno).

Melhor colocado no campo da esquerda (3º lugar, no levantameno geral), Boulos chegou ao debate se apresentando como o único candidato capaz de derrotar o que chamou de BolsoDoria (no caso, um segundo turno entre Russomanno e Covas). “Eu fui um dos que mais lutou pela unidade da esquerda. Infelizmente, não aconteceu “, disse ele, antes de entrar no estúdio. E repetiu o mantra de derrotar Bolsonaro e Doria ao fim do debate.

Já Jilmar Tatto (PT), que patina na parte de baixo das pesquisas, fez questão de reforçar que é o candidato do ex-presidente Lula e que tem o seu apoio. “O PT é o partido da chegada”, afirmou antes de entrar no estúdio, tentando justificar o fato de ter só 2% de intenções de voto.

Além dos ataques, o debate também teve dobradinhas inesperadas, como a de Bruno Covas (PSDB) com Orlando Silva (PCdoB) para falar da questão racial; Márcio França (PSB) com Arthur do Val (Patriota) para discorrer sobre creches; e Filipe Sabará (Novo) e Marina Helou (Rede) para discutir propostas do meio ambiente.

O debate realizado na TV Bandeirantes contou com alguns ineditismos em comparação ao dos pleitos anteriores, como a quantidade elevada de candidatos (11) e as medidas de prevenção contra a Covid-19. Os candidatos ficaram no palco de máscara e só a tiravam para responder aos questionamentos. Com forte efetivo da Polícia Militar no lado de fora do estúdio, a militância que costuma ir a esses eventos não compareceu.