‘Sou corinthiana, não flamenguista’: Tebet rebate crítica de Tarcísio por não ser de SP

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Simone Tebet rebate Tarcísio de Freitas após crítica sobre sua origem em SP, alfinetando o governador com o domicílio eleitoral. Marina Silva também se une às críticas, apontando “dois pesos e duas medidas” de Tarcísio, que já foi alvo de questionamentos semelhantes em sua campanha anterior.

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A ex-ministra Simone Tebet (PSB-SP) alfinetou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao responder um comentário que ele fez na quarta-feira, 8, sobre o fato de ela não ter começado a carreira política dela no estado — e sim no Mato Grosso do Sul –, mas disputar este ano uma das duas vagas paulistas no Senado. Em entrevista à CNN Brasil, ela lembrou que, mesmo não sendo paulista, torce pelo Corinthians enquanto ele, que é carioca, é torcedor do Flamengo.

“Sou corintiana, não flamenguista, e pago imposto em São Paulo há dez anos. Não precisei dar endereço alheio para me candidatar”, comentou a parlamentar, que é ex-ministra de Lula e mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo no início deste ano, como parte da estratégia lulista para fortalecer seu palanque no maior colégio eleitoral do país.

VEJA questionou a equipe de Tebet para saber quais impostos ela paga há uma década no estado, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Já o comentário sobre o endereço foi feito em relação ao processo de mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio em 2022. Apesar de ele ser carioca, mudou-se ainda jovem para Brasília, onde viveu com sua família e construiu sua carreira. Naquele mesmo ano, após deixar o Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro, ele cogitou se candidato ao Senado por Goiás, mas, ao ser apontado pelo padrinho como nome ao governo de São Paulo, usou o endereço de familiares em São José dos Campos.

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Marina Silva

A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), que é natural do Acre e também disputará o Senado por São Paulo neste ano, também se pronunciou sobre a crítica de Tarcísio, lembrando que ele é natural do estado do Rio de Janeiro. “[Essa posição] Denuncia mais a ele do que a mim e a Simone. Claramente é uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que vir fazer política aqui é natural [para ele], [mas] para mim e a Simone, não. Tem um preconceito com as mulheres. Nós podemos montar a nossa barraca onde quisermos”, disse em entrevista ao G1 Campinas.

Apesar de ter construído a sua carreira política no Acre, Marina Silva foi eleita deputada federal por São Paulo na eleição em 2022 — foi a 12ª mais votada, com quase 238.000 votos.

Crítica de Tarcísio

Em fala durante o lançamento da candidatura do deputado e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ao Senado, o governador criticou suas opositoras. “Com todo o respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram este estado para servir. Foram servir ao Mato Grosso do Sul e ao Acre. E levaram cartão vermelho (…). Se fossem concorrer por lá, não seriam eleitas. E pode ter certeza: não serão aqui também. Porque a gente não vai deixar, a gente vai trabalhar para ter a melhor representação [no Congresso Nacional]”, declarou Tarcísio. Clique aqui para assistir ao vídeo.

Outras críticas semelhantes

Quando Tarcísio de Freitas venceu Haddad nas urnas, em 2022, ele também já havia sido alvo de críticas semelhantes àquela que fez às pré-candidatas. A campanha do petista e muitos de seus apoiadores falavam sobre o fato de ele ser carioca e o questionavam por não ter conexão com São Paulo.

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Uma das peças de campanha de Haddad, inclusive, mirava nessa questão. Enquanto ele aparecia se preparando para comer um pedaço de pizza, a mão de uma pessoa aparecia segurando um frasco de ketchup e, em seguida, ela perguntava se Haddad queria. O petista respondia apenas: “Ketchup, aqui, não”. A ideia do vídeo se baseava nos estereótipos e costumes de São Paulo e do Rio de Janeiro para consumo de pizzas.

Em janeiro de 2026, Haddad negou que já tivesse criticado Tarcísio por ele não ser paulista. “Eu não critiquei por ele [não ser de São Paulo]. O que eu critiquei foi porque ele foi trazido para cá pela mão de uma terceira pessoa; Não veio de espontânea vontade para cá. Ele queria ser senador por Goiás. E, aí, resolve artificialmente vir para cá, sem nenhum conhecimento, nenhuma raiz aqui”, comentou.

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Em março de 2022, quando já estava certo seu caminho eleitoral por SP, Tarcísio de Freitas disse que “ninguém estava ligando” para o fato dele não ter nascido no estado. “Será que é isso mesmo o que é importante? O pessoal está querendo saber o seguinte: ‘Será que esse cara vai resolver o meu problema?'”.