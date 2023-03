Soraya Thronicke denuncia ouvinte que a xingou ao vivo para a PF

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) registrou um boletim de ocorrência contra um ouvinte que a agrediu verbalmente durante uma entrevista ao vivo para a rádio Capital 95 FM, do Mato Grosso do Sul. “A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Ninguém está acima da lei, e agora mais um radical vira caso de polícia.”, escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no Twitter.

O caso aconteceu na última sexta-feira, 18, quando um ouvinte não-identificado entrou ao vivo durante a entrevista e proferiu ofensas a senadora, chamando-a de “piranha traíra” e “traidora da pátria”, além de acusar Thronicke de receber propina. A rádio interrompeu a ligação, e a política disse que iria dali direto para PF. “Ele saiu do limite da liberdade de expressão e adentrou para desfilar no código penal com calúnia, difamação, injúria e ofensa a minha honra”, detalhou ela.

A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Ninguém está acima da lei, e agora mais um radical vira caso de polícia. Não cutuquem onças! 🐆 pic.twitter.com/C5JwAL1bPN — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) March 17, 2023

A senadora ainda explicou que fez a denúncia na Polícia Federal por conta do foro. “É um crime federal porque me ofendeu como senadora e também como mulher. Agora, este é mais um senhor que vira caso de polícia”, declarou ela, complementando que a liberdade de expressão não dá o direito de proferir calúnias. “Pode até fazer, mas vai responder devidamente”.