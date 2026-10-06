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Política

Sônia Guajajara vai ao MPF contra Campopiano por falas sobre indígenas

Notícia-crime pede investigação de declarações sobre canibalismo e colonialismo dadas por parlamentar paulista em podcast

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h02
A ex-ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara
A deputada federal e ex-ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (TV Brasil/Reprodução)
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Sônia Guajajara vai ao MPF contra Campopiano por falas sobre indígenas Priorize VEJA no Google

A deputada federal e ex-ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL-SP), confirmou que vai ao MPF para apresentar uma notícia-crime contra Eduarda Campopiano (PL-SP), recém-eleita deputada estadual.

Na medida, Guajajara solicita que o órgão investigue as ofensas da então vereadora pela Praia Grande (SP), que associou os povos originários ao canibalismo e à violência infantil. As declarações de Campopiano ocorreram em maio, durante participação em um podcast, quando a parlamentar afirmou “ser grata a Deus pela colonização e catequização dos indígenas”.

A petição ao MPF também inclui a cobrança de providências sobre um boletim de ocorrência (B.O.) registrado pela rapper Katú Mirim à época do episódio. Em nota, Sônia Guajajara, a primeira mulher indígena reeleita para a Câmara dos Deputados na história do Brasil, fez um alerta para o risco desse tipo de discurso que, na sua avaliação, desumaniza os indígenas.

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“Alimenta o preconceito e reproduz a lógica usada, durante séculos, para justificar a violência contra nossos povos. Exaltar a violência colonial ofende a memória dos povos originários e transforma a fé em instrumento de intolerância”, defende a parlamentar.

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Além da notícia-crime preparada pela equipe jurídica de Guajajara, Eduarda Campopiano também é alvo de uma representação da deputada estadual eleita Sofia Favero (PSOL-SP) no Ministério Público de São Paulo.

A ação da psolista denuncia ao MPSP a postagem da vereadora que se refere à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como “homem biológico” e questiona como seria para Hilton compreender que nunca ocuparia o espaço da mulher mais votada de São Paulo, em referência à sua performance eleitoral nas urnas no último domingo.

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