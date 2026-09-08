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Política

Após decisão de André Mendonça, diretores da PF declaram apoio a Andrei e colocam cargos à disposição

Auxiliares classificaram recentes acontecimentos como injustificados ataques sofridos pela PF na data de hoje

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 14h31 | Atualizado em 8 set 2026, 15h47
Homem de meia-idade, barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata escura, fala em um microfone preto, com expressão séria e olhar fixo. O fundo é bege com padrões geométricos
O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Horas após o ministro André Mendonça, do STF, determinar o afastamento preventivo do diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, diretorias da corporação manifestaram apoio ao chefe e colocaram seus cargos à disposição para o delegado William Marcel Murad, diretor-geral substituto. O diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, também foi afastado de suas funções.

“Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana. Tais acusações, desprovidas de fundamento, afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do diretor-geral substituto”, afirmam os diretores em nota.

Dennis Cali, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção; Fabrício Schommer Kerber, diretor de Polícia Administrativa; Otavio Margonari Russo, diretor de Combate a Crimes Cibernéticos; Felipe Tavares Seixas, diretor de Cooperação Internacional; Helena de Rezende, diretora de Gestão de Pessoas; Roberto Reis Monteiro Neto, diretor Técnico-Científico; André Luis Lima Carmo, diretor de Administração e Logística; Christiane Correa Machado, diretora de Ensino da Academia Nacional de Polícia; Alexsander Castro de Oliveira, diretor de Proteção à Pessoa; Ademir Dias Cardoso Júnior, diretor de Tecnologia da Informação e Inovação; Humberto Freire de Barros, diretor da Amazônia e Meio Ambiente são os signatários do documento.

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Eles classificaram recentes acontecimentos como injustificados ataques sofridos pela PF na data de hoje. “Da mesma forma como a instituição Polícia Federal tem, em sua história e feitos, a razão de sólida admiração dos brasileiros, o Dr. Andrei também conta com um percurso profissional dedicado à defesa da PF, com atuação técnica, isenta e responsável. Narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais não têm o poder de apagar a história, a reputação e a trajetória profissional de quem quer que seja”.

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Pontuam ainda que, com o posicionamento, cumprem o devem e defender a PF do que classificam como “ataques e tentativas de usurpação de funções”.

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