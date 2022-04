Sobrou pra todo mundo: a revolta dos evangélicos contra decisão do STF

As principais lideranças evangélicas do Brasil estão revoltadas com o julgamento do Supremo Tribunal Federal que condenou o deputado Daniel Silveira (PL) a oito anos e nove meses de prisão, além de perda de mandato e dos direitos políticos, após o parlamentar ter ameaçado ministros do Supremo Tribunal Federal em suas redes sociais.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, disparou contra diversas instituições brasileiras: “Estamos vivenciando a falência da democracia brasileira, com a conivência da imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, toda a esquerda, grande parte de deputados e senadores, em destaque o covarde e frouxo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o covarde e frouxo presidente da Câmara Arthur Lira”, disse em tom de indignação.

O pastor ainda acusou o ministro Alexandre de Moraes de comandar “um tribunal de exceção”, como classificou o STF. Malfaia disse ainda que estava “terrivelmente decepcionado” com André Mendonça, ministro evangélico indicado pelo presidente Jair Bolsonaro por indicação das lideranças ligadas às igrejas neopentecostais.

Já outro pastor, o deputado Marco Feliciano afirmou que pretende mobilizar a bancada evangélica na Câmara para obstruir as votações e, assim, pressionar o presidente da Casa, Arthur Lira (PP)a tomar uma atitude contra a decisão do STF.

Sugeri ao Presidente da Frente Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcanti, e aos demais membros que nós como [membors da] FPE, não votemos nada na Câmara enquanto o Presidente Arthur Lira, por quem temos profundo respeito, não pautar a sustação do processo do deputado Daniel Silveira”, disse por meio do Twitter.