SobeDesce: das urnas eletrônicas a Ciro Nogueira

SOBE

Urnas eletrônicas

A apuração rápida e sem sobressaltos nas eleições mereceu elogios de observadores internacionais, que constataram a segurança e a eficiência do sistema brasileiro.

Murilo Hidalgo

O diretor do Paraná Pesquisas divulgou uma das sondagens de intenção de voto que ficaram mais próximas do resultado final, a exemplo do que já havia ocorrido no primeiro turno.

Taylor Swift

A cantora bateu recorde com dez músicas ao mesmo tempo nas paradas da Billboard e anunciou uma turnê mundial.

DESCE

Ciro Nogueira

Responsável pela campanha à reeleição, ele fez contagem regressiva no último dia 30 prevendo a vitória de Jair Bolsonaro. Embora seja um bom ministro, acabou reprovado como profeta.

Gabriel Boric

Com a popularidade em queda, o presidente do Chile recebeu mais uma má notícia: o FMI acaba de projetar queda de 1,3% no PIB do país para 2023.

Cassia Kis

Depois de fazer declaração homofóbica, a atriz da Globo divulgou nota negando ser homofóbica. Homofobia é crime.

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814