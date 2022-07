SobeDesce: de Sergio Moro ao príncipe Charles

SOBE

Sergio Moro

Caso decida concorrer ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz tem boas chances de vencer. Segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, ele lidera a corrida, com 30% dos votos.

Festa de São João

Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, o evento típico do Nordeste voltou com força total: a receita com turismo dobrou na semana dos festejos.

Tom Cruise

Top Gun: Maverick, o novo filme do astro americano, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria global.

DESCE

Príncipe Charles

Após a revelação de que recebeu 3 milhões de euros em espécie de um político do Catar, o herdeiro da Coroa britânica alegou que o dinheiro foi usado para filantropia — o que não diminuiu o escândalo.

Macapá

A capital do Amapá lidera o ranking brasileiro de mortes violentas, com 63,2 assassinatos por 100 000 habitantes em 2021.

Neymar

O brasileiro bateu de frente com a diretoria do PSG e perdeu espaço no time francês. Não será surpresa vê-lo brevemente em outra equipe.

Publicado em VEJA de 6 de julho de 2022, edição nº 2796