SobeDesce: de Gilmar Mendes a Eduardo Leite

SOBE

Gilmar Mendes

O ministro recebeu os títulos de Cidadão Honorário da cidade e do estado do Rio, terra de Luiz Fux e de Luís Roberto Barroso, seus dois “rivais” no STF.

Elizabeth II

Ao completar setenta anos e 127 dias no trono do Reino Unido, tornou-se a monarca com o segundo maior reinado na história, atrás apenas do francês Luís XIV.

Bia Haddad

A tenista conquistou o WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, quebrando um tabu: a última brasileira a vencer um torneio na grama havia sido a fenomenal Maria Esther Bueno, há 54 anos.

DESCE

Eduardo Leite

Em mais uma manobra confusa, o tucano vai tentar a reeleição do Rio Grande do Sul, depois de ter abandonado o cargo e de prometer mais de uma vez que não faria isso.

Forever 21

Em recuperação judicial nos Estados Unidos, a rede de fast-fashion começou a encerrar suas atividades no Brasil.

Kim Kardashian

A modelo usou no Met Gala um vestido icônico de Marilyn Monroe e agora está sendo acusada de ter danificado a peça que a atriz vestiu no aniversário de 45 anos de John F. Kennedy.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794

