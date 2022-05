SobeDesce: de ACM Neto a Arthur do Val

SOBE

ACM Neto

Segundo as pesquisas, o ex-prefeito de Salvador pode ser eleito em primeiro turno ao governo da Bahia, o que representaria a volta em grande estilo do “carlismo” no estado.

Airbnb

A empresa de intermediação de aluguéis de imóveis teve um aumento de 80% de sua receita no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período de 2019.

Yo-Yo Ma

O violoncelista americano ficou 1 milhão de dólares mais rico ao receber o cobiçado prêmio sueco Birgit Nilsson.

DESCE

Arthur do Val

O ex-deputado estadual teve o mandato cassado por causa dos áudios com comentários machistas sobre as ucranianas. Ficará inelegível por oito anos.

Sergio Moro

Em novo capítulo do calvário político do ex-juiz, o MP investiga se ele e sua mulher, Rosangela Moro, fraudaram o domicílio eleitoral ao transferir o título de eleitor para São Paulo.

Eric Clapton

O guitarrista inglês, que fez campanha contra a vacinação, foi obrigado agora a cancelar shows depois de contrair Covid-19.

Publicado em VEJA de 25 de maio de 2022, edição nº 2790