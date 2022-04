SobeDesce: de López Obrador a Ciro Nogueira

SOBE

Inflação

A taxa oficial acumulada em doze meses chegou a 11,3%. Foi a maior variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde outubro de 2003.

López Obrador

O presidente do México venceu o plebiscito a respeito da duração de seu mandato e garantiu permanência no poder até 2024.

Sonic 2

A sequência do filme inspirado no popular videogame liderou bilheterias nos Estados Unidos e no Brasil. Somente nos primeiros dias de exibição o longa foi visto por mais de 800 000 pessoas.

DESCE

Ciro Nogueira

O ministro da Casa Civil é investigado pela PF por supostos pagamentos de propina a ele nas eleições de 2014 em troca do apoio do PP à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff.

Arthur do Val

O processo de cassação do deputado por causa dos áudios sexistas vazados avançou no Conselho de Ética e agora será submetido à votação do plenário da Assembleia de São Paulo.

Will Smith

Devido ao tapa em Chris Rock no Oscar, o ator americano recebeu uma punição dura: está banido por dez anos da cerimônia.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785