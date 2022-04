SobeDesce: de Abel Ferreira a Eduardo Bolsonaro

SOBE

Johnson & Johnson

A vacina contra a Covid-19 da Janssen, empresa que pertence ao grupo da multinacional farmacêutica, recebeu o registro definitivo da Anvisa.

Abel Ferreira

Ao comandar o Palmeiras na conquista do Paulistão 2022, o técnico português somou o quinto título no Brasil em menos de dois anos de trabalho.

Jon Batiste

Novo talento do jazz, o pianista americano desbancou pesos-pesados como Billie Eilish e Taylor Swift e levou o Grammy de álbum do ano com o disco We Are.

DESCE

Eduardo Bolsonaro

O deputado do PL-SP virou alvo de um processo de cassação por ter ironizado nas redes sociais a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura.

Bilionários russos

Em consequência das sanções econômicas contra o governo de Vladimir Putin, 34 ricaços do país deixaram o mais recente ranking de fortuna da Forbes.

MEC

Depois do escândalo dos pastores, o Ministério da Educação teve uma licitação de compra de ônibus escolares cancelada por suspeita de superfaturamento.

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784