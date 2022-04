SobeDesce: de Tite a Kassab

SOBE

Tite

Com a goleada de 4 a 0 sobre a Bolívia na última terça, 29, o técnico garantiu a melhor campanha da seleção brasileira na história das eliminatórias. Agora, só falta ganhar a Copa…

Aspirina

Segundo estudo da Universidade George Washington, o remédio reduz em 13,6% o risco de morte por Covid-19.

Apple

O braço cinematográfico da empresa passou a perna na Netflix e se tornou a primeira plataforma de streaming a vencer o Oscar de melhor filme, com No Ritmo do Coração.

DESCE

Gilberto Kassab

Após a recusa do senador Rodrigo Pacheco, foi a vez de o tucano Eduardo Leite dizer não à oferta do cacique do PSD para ser o presidenciável da sigla.

Fiat

A montadora foi a campeã no país em reajustes nos preços de carros novos: 22,82% em média, muito acima da inflação de 10,06% ao ano registrada pelo IPCA em 2021.

Boris Johnson

A Scotland Yard aplicou vinte multas por violação das regras sanitárias nas festas realizadas na residência oficial do premiê britânico durante a pandemia.

Publicado em VEJA de 6 de abril de 2022, edição nº 2783