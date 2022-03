SobeDesce: de Braga Netto a Anderson Torres

SOBE

Braga Netto

A escolha do ministro da Defesa para ser vice do presidente Jair Bolsonaro é cada vez mais dada como certa nos bastidores, mesmo que ainda não tenha sido anunciada oficialmente.

PL

Com as novas filiações acertadas, passou a ser o maior partido da Câmara, com 63 deputados federais, superando o União Brasil, que encolheu e ficou com sessenta parlamentares.

Pesquisas

Só neste início de ano foram 102 consultas registradas no TSE, quase o dobro das realizadas na eleição de 2018.

DESCE

Anderson Torres

O Ministro da Justiça tentou reeditar a censura ao proibir Netflix e Globo de exibir um velho e esquecido filme de Danilo Gentili e Fabio Porchat.

Janaina Paschoal

A conta do Instagram da deputada estadual do PRTB-SP foi limitada pela administração da rede por divulgação de fake news relacionadas às vacinas.

Magazine Luiza

As ações da empresa despencaram após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021. O lucro diminuiu 58% em relação ao mesmo período de 2020.

Publicado em VEJA de 23 de março de 2022, edição nº 2781