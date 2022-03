SobeDesce: de ACM Neto a Carla Zambelli

SOBE

ACM Neto

Favorito na eleição da Bahia, o ex-prefeito de Salvador lucra com o racha na oposição, provocado pela decisão do PT de manter candidatura própria, mesmo após a desistência do ex-governador Jaques Wagner.

Trigo

O produto registrou alta de quase 50% desde o início da guerra e bateu recorde histórico de cotação no último dia 7 na Bolsa de Chicago.

Batman

Estrelado por Robert Pattinson, o novo filme do herói vem liderando com folga as bilheterias mundiais de cinema.

DESCE

Carla Zambelli

Titular na tropa de choque bolsonarista, a deputada federal do União Brasil-SP criou um site para auxiliar pessoas que não querem se vacinar contra a Covid.

Honestidade

Uma ação que vai definir se rachadinha é crime, e qual deve ser sua pena, está novamente sem data para ser julgada no STF.

Nasser Al-Khelaifi

Por suspeitas de suborno na compra de direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030, o presidente do clube francês PSG e da companhia beIN Media é alvo de um pedido de prisão da Justiça suíça.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780